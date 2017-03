Stetten am kalten Markt Jüngster Vorsitzende der Vereinsgeschichte tritt an

Voll auf die Jugend setzt der Musikverein Frohnstetten bei der Besetzung seiner Vorstandschaft. So wurde bei Jahresversammlung mit Jonas Ritter der jüngste Vorsitzende für den musikalischen Bereich in der Vereinsgeschichte gewählt.

Er bildet zusammen mit Konrad Glattes und Sandra Kille künftig das Führungsteam beim Musikverein. Mit Maria Adelbert verstärkt noch ein junges Gesicht als Beisitzerin den Kreis der Vorstandschaft.

Jugendleiterin Vera Sauter konnte viel positives über die Jugendarbeit berichten, die sichtbare Früchte trägt. Aktuell wollten zwei Jungmusikerinnen die D 3 Prüfung in Angriff nehmen. Zweigeteilt fiel das Fazit von Dirigentin Christine Burkhart aus. Großes Lob gab es für die Vorbereitung auf das Jahreskonzert im Advent, mit dem die Musiker ihr Publikum zu begeistern wussten. Leider sei die Motivationskurve anschließend merklich abgeflacht.

Die nächste Herausforderung gebe es indes schon an Ostern: Mit dem Kirchenchor will man zum 400-Jahr-Kirchenjubiläum die Festmesse Missa Brevis gestalten. Als engagierteste Probenbesucher wurden Konrad Glattes und Walter Kraus ausgezeichnet. Zufrieden mit dem Vereinsjahr zeigte sich der Vorsitzende Konrad Glattes. Der Comedyabend habe sich als Erfolgsgeschichte entpuppt, an der festgehalten werden soll. In diesem Jahr sei zudem im Sommer die Beteiligung am Spectaculum sowie im Herbst ein Oktoberfest geplant.

Geehrt wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Marlene Sessler und Johann Hahn. Auf 50 Jahre Vereinszugehörigkeit können Rudolf Löffler und Berthold Melcher zurückblicken. Seit 60 Jahren unterstützt August Scheck den Verein. Und auf 70 Jahre Mitgliedschaft, davon 60 Jahre als aktiver Tubist und Vorsitzender, kann Anton Hahn zurückblicken. Unter großem Beifall der Anwesenden nahm der Jubilar die verdiente Ehrung entgegen.