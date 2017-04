Stetten am kalten Markt Jubiläumsfest für Pfarrkirche Frohnstetten: St. Silvester wird 400 Jahre alt

Stetten am kalten Markt

400 Jahre nach Grundsteinlegung von St. Silvester kommen viele Einwohner und Gäste zum Festgottesdienst in Frohnstetten zusammen. Eine Bilderausstellung und eine eigens erstellte Festschrift zeugen von der bewegten Geschichte der Kirche.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit einem Festgottesdienst feierte die Pfarrgemeinde St. Silvester in Frohnstetten mit der ganzen Gemeinde und vielen Gästen das 400-jährige Jubiläum der Grundsteinlegung ihrer Kirche. Den feierlichen musikalischen Rahmen setzten der Frohnstetter Kirchenchor und der örtliche Musikverein unter Leitung von Thomas Hahn und Christine Burkhart mit der Messe „Missa Brevis“, bei der sowohl Stimmen als auch Instrumente mit ihrem beeindruckenden Klangvolumen die Kirche erfüllten.

Dekan Christoph Neubrand, der zusammen mit dem Geistlichen Rat Edwin Müller und Diakon Michael Adelbert die Messe zelebrierte, rief in seiner Predigt dazu auf, nicht nur rückwärtsgewandt in der Vergangenheit zu verharren, sondern die Osterbotschaft lebendig zu halten und mit kreativen Ideen in die Zukunft zu tragen.

Im Anschluss an den Gottesdienst folgten viele der Einladung der Pfarrgemeinde zum Stehempfang im Kindergarten, wo die vom Vorbereitungsteam zusammengestellte Bilderausstellung wartete. Viele schwelgten beim Betrachten der alten Aufnahmen von Kirchenumbauten, feierlichen Primizen in Erinnerungen. Das galt auch angesichts der bebilderten Liste der Frohnstetter Pfarrer. Dabei wurde so manche Anekdote ausgetauscht. Bürgermeister Maik Lehn überbrachte anlässlich des historischen Kirchenjubiläums die Glückwünsche der politischen Gemeinde.

Auf großes Interesse stieß auch die eigens erstellte Festschrift, die zu einer Zeitreise durch die Pfarrkirch-Geschichte einlud. Dank der akribischen Detailarbeit des Frohnstetter Heimatforschers Hubert Seßler, der hierzu zahlreiche Zeitdokumente durchforstet und viele Bilder ausgewertet hatte, bleibt mit der Festschrift ein Stück lebendige Dorfgeschichte erhalten.

Die Kirche St. Silvester

Eine gusseiserne Tafel erinnert noch an die Stifter Dietrich von Westerstetten und seine Frau Barbara von Stauffenberg, die vor 400 Jahren den bekannten Baumeister Martin Balbierer aus dem Schweizer Kanton Graubünden mit dem Bau des Gotteshauses beauftragten. Die vorherige Holzkirche wurde im Zuge des Neubaus abgebrochen. Die Kirche St. Silvester wurde über die Jahrzehnte mehrfach erweitert und die Ausstattung vervollständigt. Besonders erwähnenswert ist der reich dekorierte Altaraufbau aus dem frühen Rokoko sowie das heute noch prägende Altarbild mit Darstellung des Heiligen Silvester, der mit einer Hand auf das damalige Dorf Frohnstetten weist. In den vergangenen zehn Jahren gab es erneut eine umfangreiche und gründliche Sanierung.