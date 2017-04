Stetten am kalten Markt Jahreskonzert der Feuerwehrkapelle: Guter Start ins Konzertjahr

Dirigent Johannes Schuler beweist sich ein Jahr nach Amtsantritt erneut und leitet seine Musiker der Feuerwehrkapelle zu Höchstleistungen an. Fachkundige Zuhörer attestieren den Musikern ein tolles Jahreskonzert.

Für Johannes Schuler war das Jahreskonzert der Feuerwehrkapelle (FWK) die letzte Feuerprobe, um sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit als Leiter eines der besten Blasorchester im Landkreis Sigmaringen zu profilieren. Was er und die Musiker am Samstagabend in der Alemannenhalle ablieferten, war moderne, anspruchsvolle Blasmusik vom Feinsten. Am Schluss lauteten die Antworten der befragten Zuhörer durchweg: großartig, super, sehr gut.

Seit genau einem Jahr dirigiert der Musiker in Stetten. Bereits das Kirchenkonzert vor einigen Monaten war für die FWK und ihren Dirigenten ein musikalischer Erfolg gewesen. Die Erwartungen des Publikums waren entsprechend hoch, als der Dirigent im schwarzen Anzug schwungvoll das Podium betrat, auf dem zuvor schon die Musiker der Feuerwehrkapelle unter dem Beifall der Zuschauer Platz genommen hatten. Jeder im Saal hatte noch die Schilderungen des Vorsitzenden Jürgen Schwochow im Ohr, der bei der Begrüßung auch kurz auf die intensive Probenarbeit in den vergangenen Wochen und Monaten eingegangen war.

Die anfängliche Prelude ließ schon aufhorchen. Doch dann kam wie bei einem schweren Springreiten sofort ein mächtiger Oxer in den Weg in Form einer Komposition, die der Feuergöttin Haitis gewidmet ist. Ruhige Passagen beschrieben die Schönheit des Landes und seiner Feuergöttin. Doch als es um Vulkane, die Macht des Feuers und die Gewalt der Eruptionen ging, war es mit der Ansichtskartenbesinnlichkeit vorbei. Bis hin zum völligen Chaos der Töne forderte der Komponist die Musiker, die es wagten, Hand an die Göttin zu legen. Der stete Wechsel zwischen den beiden Motivpolen forderte die Musiker, griff fast an die Substanz der Konzentrationsfähigkeit. Der Dirigent wurde dabei zum magischen Mittelpunkt.

Der Dämonin folgt der immer wieder aus Feuer und Asche wiedergeborene Vogel Phönix. Um beim Bild des Reitturniers zu bleiben, folgt dem Oxer gleich ein zweites schwieriges Hindernis: Ein Hoch-Weit-Sprung vielleicht oder ein Wassergraben. Jedenfalls meistert das vom Dirigenten gerittene Klangpferd auch diese Station mit Bravour. Der intensive Beifall des Publikums signalisierte, dass die Zuhörer die Mühe der Vorbereitungen und die musikalischen Herausforderungen erkannt und anerkannt haben.

Wie urteilten Fachleute? Auf die Frage nach seiner Meinung, zeigte sich der Vorsitzende im Bezirk IV des Blasmusikkreisverbandes beeindruckt. Egon Braun sagte: "Mir fehlen die Worte. Ich kann der FWK nur gratulieren!" Martin Henkenius war in seiner beruflichen Eigenschaft als Sparkassen-Leiter gekommen, doch er musiziert selbst und leitete jahrelang die Kapelle in Leibertingen. Er bescheinigte der FWK ein Konzert von "hohem künstlerischen Wert".

"Für dieses Konzert die Schulnote 1-"

Johannes Schuler ist Instrumental- Pädagoge und arbeitet nebenberuflich als musikalischer Leiter, neben der Feuerwehrkapelle Stetten leitet er das Orchester in Burladingen-Hausen im Killertal.

Herr Schuler, wie bewerten Sie das Konzert?

„Die spielerische Leistung, der Einsatz, all das stimmte. Es passieren immer Kleinigkeiten, die der musikalische Laie nicht hört. Alles in allem würde ich der FWK für dieses Konzert die Schulnote eins minus geben.“

Ist es nicht schade, die Stücke nur einmal zu spielen? Gibt es eine CD, vielleicht mit den Best-Ofs von einem oder zwei Jahren?

„Eine CD-Aufnahme ist immer sehr anstrengend. Wir haben allerdings auch von diesem Konzert einen Livemitschnitt gemacht, der zunächst für unser Archiv bestimmt ist. Eine Best-Of-CD wäre sicher eine gute Idee.“

Ist für eine Laienkapelle wie die FWK überhaupt noch eine nennenswerte Leistungssteigerung möglich?

„Vorstellbar ja, ein Orchester wächst mit seinen Aufgaben. Das heutige Konzert war durchweg in der Oberstufe angesiedelt. „Phönix“ geht aber schon deutlich in die Höchststufe.“