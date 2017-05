Stetten am kalten Markt Italienischer Abend bei Sportschützen Glashütte

Stetten am kalten Markt

Für die Realisierung der geplanten Umbaumaßnahmen am Schützenhaus lädt der Sportschützenverein Glashütte zu einem italienischen Abend ein, den die Mitglieder des Vereins zum Start in das letzte Maiwochenende dieses Jahres auf die Beine gestellt haben.

Mit dem Erlös des Abends soll der Umbau mitfinanziert werden. Beginn ist am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr. Eingeladen ist die gesamte Bevölkerung, teilen die Schützen mit. Bei Stickls Backmobil werde frisch gebackene Holzofen-Dennet und Pizza verkauft, zum Verzehr vor Ort oder zur Abholung. Vorbestellungen seien möglich unter Telefon 01 73/9 83 29 34. Zudem veranstalten die Aktiven ein Wettschießen, bei dem alle Interessierten für ein Startgeld von einem Euro ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen können und so eine kostenlose Pizza bekommen können. Zudem würden die zehn besten Schützen an der Verlosung eines 30-Liter-Fasses Gerstensaft teilnehmen.