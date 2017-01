Stetten am kalten Markt Investitionen bringen Gebührerhöhung

Wasser wird in der Heuberggemeinde immer mehr zum kostbaren Gut. Nachdem der Frischwasserpreis erst zu Beginn des Jahres um rund 28 Prozent angehoben wurde, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun auch für das Abwasser eine drastische Preisanhebung. Zwar steigt der Preis für das Schmutzwasser von bislang 3,15 Euro auf zukünftig 3,47 Euro nur moderat um gut zehn Prozent. Dafür wird die Niederschlagswassergebühr von bislang 0,21 Euro auf künftig 0,88 pro Quadratmeter versiegelter Fläche mehr als vervierfacht.

Bei einem Einfamilienhaus mit einer versiegelten Fläche, also Dach und befestigte Flächen, von 200 Quadratmetern wirkt sich die Mehrbelastung für Regenwasser somit mit 134 Euro pro Jahr aus. Der Entscheidung des Gemeinderates lag eine umfassende, 53-seitige Gebührenkalkulation der Firma "Allevo Kommunalberatung" für die Jahre 2017 und 2018 zugrunde, die den Gemeinderäten vor der Sitzung zugegangen war, und deren Systematik Daniela Klingberg noch einmal kurz erläuterte. Unter Berücksichtigung der laufenden Betriebskosten, den Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie der kalkulatorischen Verzinsung und den Kostenüber- und -unterdeckungen der vergangenen fünf Jahre hatte die Expertin die neuen Gebührensätze ermittelt, die gleichzeitig die absolute Obergrenze der festzusetzenden Gebühren markierten.

Eingangs hatte Bürgermeister Maik Lehn darauf hingewiesen, dass die Gemeinde insgesamt 48 Kilometer Kanäle zu unterhalten habe und im kommenden Jahr hohe Investitionen im Bereich der Kläranlagen anstünden. Ferner wies er darauf hin, dass im Bereich des Abwassers keine Gewinne erzielt werden dürften und die Kosten sich in den vergangenen Jahren je nach Investitionen variabel entwickelt hätten.

In der Debatte bereitete Gemeinderat Günther Töpfer (CDU) die anstehende Preiserhöhung zwar "erhebliche Bauschmerzen", zumal, wie er fortfuhr, erst in jüngster Zeit der Wasserpreis angehoben worden sei. Dennoch wollte er auf Nachfrage von Adrian Schiefer (FW) nicht so weit gehen, von den Ermessensspielräumen Gebrauch zu machen, zumal das sogenannte Kostendeckungsprinzip gelte. "Mit Blick auf unseren Investitionshaushalt werde ich mich dem verweigern", sagte Töpfer.

Das sah auch Martin Biebl (ILS) so, der sich angesichts der drastischen Preissteigerung "ziemlich erschrocken" zeigte. "Aber: Was bleibt uns anderes übrig, letztlich muss das Geld irgendwo herkommen", stellte er fest, während Walter Sambil (FW) bezüglich der Unterdeckung von Kosten wissen wollte, wie das andere Kommunen handhabten. Allerdings sei ein Vergleich mit anderen Gemeinden in Sachen "Wasser, Kläranlagen und Kanälen" nicht möglich, wie das Gemeindeoberhaupt sagte. Lehn sah sich angesichts der anstehenden Investitionen im Jahr 2017 und fortfolgend außerstande "jetzt Weihnachtsgeschenke zu verteilen". Im Gegenteil, man müsse sehen, wie man die Investitionen wieder rein hole, hielt er fest.

Daniela Klingberg wies darauf hin, dass die kalkulierten Kosten und Verbräuche stets auf Prognosen beruhten und man die Dinge auch schön rechnen könne, was sich am Ende meist nicht auszahle. "Sollten tatsächlich Gewinne erwirtschaftet werden, so sind diese an die Gebührenzahler zurückzugeben", machte sie deutlich, ehe das Gremium sämtlichen Ermessungsentscheidungen explizit zustimmte und die Gebühren bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung neu festsetzte.



Bemessungszeitraum umfasst fünf Jahre

Zur Begriffserklärung beim Thema Wasser- und Abwasser: