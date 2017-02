Ganze 25 Jahre leitete Johann Högel den Hegering Stetten a.k.M.. Im Interview äußert er sich zur Situation der Jagd und der Jägerschaft.

Herr Högel, was bedeutet für sie persönlich das Waidwerk, die Jagd?

Sie gehört zu meinem Leben. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr den Jagdschein. Meine Familie ist eine alte Jägerdynastie. Mein Großvater war noch Berufsjäger und die männlichen Mitglieder der Familie hatten ebenfalls die Jägerprüfung bestanden.

Was fasziniert Sie so an der Jagd?

Jagd ist zum größten Teil Auftrag und dann noch Leidenschaft. Wir streben einen artenreichen, gesunden und angepassten Wildbestand an, den wir nachhaltig bejagen. Wild aus unserer Region zählt zu den besten Lebensmitteln.

Warum ist die Jagd Ihrer Ansicht nach bei vielen Menschen, die sich beispielsweise aktiv im Umwelt- oder Naturschutz engagieren, in ein schlechtes Licht gerückt?

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass sich Naturschutz und Jagen nicht ausschließen, sondern ergänzen und zusammen gehören. Tiere und Menschen brauchen eine gesunde natürliche Umgebung, um überhaupt existieren zu können. Ich finde, es wurde und es wird noch viel zu wenig miteinander geredet. Nur im Gespräch können Vorurteile abgebaut oder Handlungsweisen erklärt werden.

Der Hegering Stetten hat bei seiner jüngsten Sitzung die Zusammenarbeit mit dem BUND bei der Pflege einer Wachholder-Heide abgelehnt. Können Sie das erklären?

Manche Jäger haben den Eindruck, dass auf oberster Landesebene beim BUND gegen die Jagd polemisiert wird. Weil die Umweltorganisation auch Gelder aus Zahlungen der Jägerschaft erhalten, stößt das manchem Jagdkameraden sauer auf.

Wie haben Sie persönlich in den vergangenen Jahren die Öffnung der Jägerschaft für ökologische Belange erlebt?

Als ich vor 54 Jahren den Jagdschein machte, stand der schon beschriebene sportliche Aspekt im Vordergrund. Damals sah der Wald aber noch anders aus. Monokulturen herrschten vor. Junge Bäume wurden aus Baumschulen gekauft. Die schmeckten den Rehen besonders gut. Deswegen mussten ganze Waldbereiche eingezäunt werden. Das hat sich heute natürlich geändert. Der Wald ist für die Tiere als Lebensraum und für die Menschen als Erholungsbereich attraktiver geworden.

Bleiben wir beim Stich "Reh". Haben wir zu viele davon im Wald?

Für Stetten möchte ich sagen, dass wir ein gutes Verhältnis zwischen der Größe der Waldfläche und der Rehwildpopulation haben. Rehe gehören zum Ökosystem Wald und ein gewisses Maß an Verbissschäden kann und muss deshalb vom Forst toleriert werden.

Was ist für Sie das gewisse Maß?

Ich gehe von zehn bis 15 Prozent aus.

Wie sieht die Situation unter den Jägern aus, die im Zuständigkeitsbereich des Hegerings Stetten unterwegs sind?

Es gibt viele engagierte und verantwortungsbewusste Jagdkameraden. Wenn man die Passion Jagd ernst nimmt, kann man es sich meiner Meinung nach überhaupt nicht erlauben, kein Mitglied in der Kreisjägervereinigung und damit auch in einem der sieben Hegeringe im Kreis zu sein. Hier gibt es neuste Informationen und den für uns Jäger wichtige Austausch über Alltagsdinge im Wald.

Zur Person

Johann Högel wurde 1946 im bayrisch-schwäbischen Lauingen geboren. Durch die Bundeswehr kam Högel 1972 nach Stetten a.k.M.. Ab 1974 baute Johann Högel im Bereich des Truppenübungsplatzes eine "Standort-Jägervereinigung" aus Soldaten mit Jagdschein auf. Gleichzeitig war Johann Högel auch Mitglied des Hegerings. 1991 übernahm Högel dessen Führung. Die Zahl der im Hegering organisierten Jäger steigerte sich von damals 25 auf heute 48. (hps)