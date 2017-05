Am Dienstag wurde in Frohnstetten eine Frau von einem Hund zu Tode gebissen. Dies bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen auf Anfrage.

Schreckliche Szenen haben sich am Dienstagabend in Frohnstetten bei Stetten am kalten Markt im Landkreis Sigmaringen abgespielt: Um kurz nach 20 Uhr griff ein großer Hund der Rasse Kangal eine 72-jährige Passantin auf einem Fußweg an und biss sie zu Tode. Das Tier fügte der Frau am Dienstagabend tödliche Verletzungen an Kopf und Hals zu, wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Mittwoch mitteilten.



Eine Zeugin hatte zwar sofort den Rettungsdienst verständigt, diesem war es jedoch nicht möglich, sich der auf dem Boden liegenden Verletzten zu nähern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Als der Hund schließlich von der 72-Jährigen abließ, erlag die Frau trotz der sofortigen Bemühungen des Notarztes ihren schweren Bissverletzungen im Kopf- und Halsbereich.

Kriminalpolizei ermittelt gegen Hundehalterin

Wie konnte das Tier auf die Straße gelangen?

Der aggressive türkische Herdenschutzhund wurde von Polizeibeamten erschossen, nachdem er auf das benachbarte Grundstück seiner 43-jährigen Halterin zurückgekehrt war. In einem dortigen Wintergarten hielten sich zudem ein weiter Kangal sowie ein Mischlingshund auf. Da zunächst unklar war, ob sich die Halterin in dem verschlossenen Haus befand, ließ die Polizei auch diese beiden Hunde von ortsansässigen Jägern erlegen - um gefahrlos das Gebäude betreten zu können.Dort trafen die Beamten lediglich mehr als 20 Katzen an. Die 43-jährige Tierhalterin kehrte erst mehr als drei Stunden nach der tödlichen Beißattacke um 23.30 Uhr zu ihrem Haus zurück, das sie ihren Angaben zufolge morgens gegen 07.00 Uhr verlassen hatte.Nach ersten Ermittlungen war der Hund eigentlich auf dem Grundstück seiner Halterin angekettet. Er habe sich aber offenbar selbst befreien können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen. Das Grundstück der 43-Jährigen sei zudem mit einem Zaun umgrenzt - aber auch das hatte den Hund offenbar nicht aufhalten können. Als er die 72-Jährige angriff, befand er sich bereits außerhalb des Anwesens. Das Opfer stamme aus der unmittelbaren Nachbarschaft, sagte der Sprecher weiter. Wohin die Frau unterwegs war, war noch unklar.

Die Kriminalpolizei versiegelte noch in der Nacht das Anwesen. Gegen die Frau und ihren getrennt lebenden Ehemann ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der getöteten 72-Jährigen an. Die Hunde sollen seziert werden.



Wie oft es in Baden-Württemberg zu Hundeattacken kommt, darüber gibt es keine genauen Statistiken. So seien beispielsweise Bisse nicht grundsätzlich meldepflichtig, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Allerdings gebe es Daten im Zusammenhang mit fahrlässiger Körperverletzung mit dem Tatmittel Hund - also in Zusammenhang etwa mit einem Biss. Demnach gab es 1162 solcher Fälle im Jahr 2015, in 17 Fällen waren sogenannte Kampfhunde beteiligt. Einzelne Rassen würden bei den Taten aber nicht unterschieden, sagte der Sprecher weiter.