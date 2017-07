Stetten am kalten Markt Holzbau Schlude holt den Wanderpokal

Der traditionelle Handwerkerwettbewerb rundete am vergangenen Montagabend ein äußerst erfolgreiches Sommerfest der Stettener Feuerwehrkapelle ab und gehörte einmal mehr zu den Höhepunkten der dreitägigen Veranstaltung. Bei idealem Wetter war das Festzelt noch einmal sehr, sehr gut besucht. Unterhaltsame Spiele, acht sportlich ambitionierte Teams und mit den Heuberg-Rangers eine Musikertruppe, die den Besuchern mit toller Blasmusik tüchtig einheizte, waren erneut Garanten eines unterhaltsamen Abends.

Dabei hatten die Musiker und ihre vielen fleißigen Helfer am Montagabend bereits ein ziemlich anstrengendes Wochenende hinter sich. Denn die Besucher strömten in Scharen zu den diversen Veranstaltungen, die von den Aktiven der Feuerwehrkapelle organisiert worden waren. Während das Zelt am Samstagabend bei der SWR 1-Disco mit DJ Maik Schieber gerockt wurde, stand den Sonntag über Blasmusik vom Feinsten auf dem Programm. So begeisterte um die Mittagszeit die Stadtmusik Pfullendorf mit einem tollen Repertoire, bevor die Stadtkapelle Fridingen a.d. Donau die Bühne eroberte. Später sorgten dann noch die Musiker des eigenen Jugendorchesters und die Musikanten der Feuerwehrkapelle selbst für beste Laune unter den zahlreichen Besuchern. Und am Montag lockten dann ein Senioren- und ein Handwerkerfrühschoppen sowie ein reichlich gedeckter Mittagstisch bereits wieder zahlreiche Gäste an, bevor sich das Zelt zum Handwerkerwettbewerb am Abend wieder restlos füllte.

Kein Wunder, denn das Organisationsteam um Lukas, Toni und Johannes Hahn sowie Felix Rombach und Fabian Merz hatten sich einmal mehr tolle Spiele ausgedacht, bei denen die Lachmuskeln der Zuschauer genauso strapaziert wurden, wie Muskelkraft und Kondition, Geschicklichkeit und Konzentration sowie Teamgeist und Köpfchen der Wettkämpfer gefragt waren.

So mussten die Teilnehmer der unterschiedlichen Mannschaften als Erstes mit einer Motorsäge von fünf Holzstücken – vom Balken bis zum Brett – je ein Stück absägen und bei dieser Aktion insgesamt möglichst genau ein jeweils vorgegebenes Gewicht erreichen. Ordentliche Muckis waren dann beim Gewichtheben gefragt, bei dem es ein Gewicht von 36,5 Kilo möglichst oft in die Höhe zu stemmen galt. Mächtig angefeuert vom Publikum wurden dabei nie geahnte Zahlen erreicht, wobei Hauptmann Felix Koch mit 48 den Vogel abschoss.

Kraft und Konzentration der Teilnehmer erforderte dann ein Parcours, den es mit zwei Europaletten am langen Arm über kurze Pfähle und auf dem Skateboard zu durchqueren galt. Am Ziel mussten die Paletten dann aufgestapelt werden, wobei sich der letzte Spieler von der Decke mitten ins Zelt abseilen musste, während sein Team das Seil stramm halten musste.

Geschicklichkeit und Konzentration waren dann nochmals beim letzten Spiel gefragt. Denn dabei ging es darum, mit verbundenen Augen eine Kugel über ein großes Schrägbrett voller Löcher im Ziel einzulochen. Es traten jeweils zwei Spieler an und der, der die Kugel einzulochen hatte, waren darauf angewiesen, sich auf die Kommandos seines Mitstreiters zu verlassen, um ans Ziel zu kommen. So manches Scheitern, kurz vor dem Ziel, war bei diesem Spiel inklusive.

So waren Spannung und Lachmuskeln des Publikums bereits heftig strapaziert, als Lukas Hahn zur Siegerehrung aufrief und den Wanderpokal unter Gejohle an die siegreiche Mannschaft der Firma Holzbau Schlude übergab.

Die Teilnehmer

Insgesamt nahmen acht Teams am Wettbewerb teil. Am Ende mussten sich die Teams Hösl-Bauelemente, die Barbara Boys des Artilleriebataillons 295, Kovacic-Ingenieure, die Landjugend Stetten/Glashütte sowie die Stettener Landjugend den Siegerteams geschlagen geben. Als Titelverteidiger schaffte es die Theatergruppe auf den dritten Rang. Platz zwei belegte das Team der Firma Löfflerbau. Die meisten Punkte erreichte das Holzbau Schlude-Team und erhielt neben der flüssigen Siegprämie auch den begehrten Pokal (gfe)

"Jetzt hieß es, Flagge zu zeigen"

Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs, Kommandeur des Artilleriebataillons 295, war mit einem Team erstmals mit dabei

Schön, dass auch ein Team der Bundeswehr am Start ist. Wie kam es dazu?

Die Teilnahme war uns wichtig, weil wir inzwischen ein gutes Jahr am Standort sind und – insbesondere seit der Fasnet – gute Kontakte zur Gemeinde und den Bürgern haben. Jetzt hieß es, auch mal Flagge zu zeigen und in Uniform an solch einer Veranstaltung mitzumachen.

Wie gefällt ihnen denn der Wettstreit?

Die Veranstaltung ist klasse. Super Stimmung, abwechslungsreiche Spiele, die nicht nur Kraft sondern auch Köpfchen erfordern. Einfach toll.

Wen haben Sie denn in ihrem Team mit dabei?

Eigentlich sind wir mit der kompletten Führung des Bataillons am Start. Neben zwei Chefs sind auch mein Stellvertreter sowie einige Sachgebietsleiter mit am Start.

Gibt es im nächsten Jahr eine Wiederauflage?

Aber selbstverständlich. Und das mindestens in gleicher Stärke.