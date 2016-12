StettenakM Hilfsprojekt in Uganda benötigt dringend finanzielle Unterstützung

Der Leiter der vor fast 20 Jahren errichteten Mauritiusschule in Uganda, Pfarrer Lawrence Katamba, hat die Mitglieder des Fördervereins und die gesamte Bevölkerung von Stetten a.k.M. über die Entwicklung des Projekts im vergangenen Jahr informiert.

Weil Dr. Lawrence Katamba seine Urlaubsvertretung im vergangenen Sommer in Stetten a.k.M. nicht antreten konnte (der SÜDKURIER berichtete) und sein Bericht über die Mauritiusschule damit ausblieb, meldete sich der engagierte Geistliche in den vergangenen Tagen via Mail bei der Vorsitzenden des Fördervereins "Zukunft für Kinder in Uganda", um über das Projekt Auskunft zu geben.

Darin bedauert der Geistliche ausdrücklich, dass er und sein potenzieller Nachfolger Dr. Vincent Mulumba nicht wie geplant nach Stetten kommen konnten. Dennoch wolle er die Bevölkerung über den Stand der Dinge seit seinem letzten Besuch auf dem Heuberg unterrichten. "Gerne hätte ich mich schon früher gemeldet, doch war mir dies aufgrund unerwarteter Ereignisse leider nicht möglich", schreibt er. So habe sich Uganda nach seiner Rückkehr aus Deutschland Ende August 2015 auf die Feierlichkeiten des goldenen Jubiläums der Heiligsprechung der Märtyrer von Uganda vorbereitet, zu der Papst Franziskus als Ehrengast geladen war.

"Ab November musste der Schulbetrieb dann wegen des Papstbesuches an allen Schulen unterbrochen werden", teilt Katamba mit. Zwar sei eine Weihnachtspause bis Ende Januar durchaus üblich, doch sei diese Unterbrechung heuer wegen den anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bis Mitte Februar ausgedehnt worden. Somit seien die Schüler drei Monate lang zuhause bei ihren Eltern gewesen, weswegen sein Bericht die zweite Jahreshälfte reflektiere.

Von 231 Schülern hätten im vergangenen Jahr 37 Mädchen und Jungen die Elementarstufe 7 ("Primary 7") abgeschlossen und seien ausgeschieden. Zum neuen Schuljahr seien 23 neue Schüler hinzugekommen, sodass derzeit 217 Kinder die Mauritiusschule besuchen. "Davon werden 83 durch die Schule unterstützt", schreibt er. Nach wie vor seien die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen in Uganda sehr schwierig, was dazu führe, dass viele Eltern ihre Kinder nicht zur Schule bringen könnten. Und für diejenigen die kämen, würden die Schulgebühren meist nicht vollständig bezahlt, bedauert Katamba, dass die Schüler oft die schulischen Anforderungen nicht erfüllten. "Ein Großteil der Belastungen bleibt so an der Schulverwaltung hängen", weist er auf finanzielle Belastungen hin. Auch die berufliche und fachliche Ausbildung habe darunter zu leiden. Daher sei die Zahl der Neuzugänge "nicht besonders hoch", weswegen im Moment nur 26 Berufsschüler ihre Ausbildung durchliefen: "Davon müssen wir zehn vollständig unterstützen", schreibt Katamba, der sich von diesen niedrigen Zahlen jedoch nicht entmutigen lassen will: "Im Gegenteil: Wir werden unsere Anstrengungen weiter fortsetzen und der Zukunft entschlossen entgegentreten!"

Zum einen würde die Schneiderei künftig die Uniformen sämtlicher Schüler selbst anfertigen, was zu Kosteneinsparungen führe, Einnahmen generiere und daneben die Fähigkeiten der Auszubildenden stärke. Zum anderen liege ein Schwerpunkt auf der Nutzung von Ackerbau und Viehzucht. Insbesondere die eigene Schweinezucht soll das finanzielle Fundament der Schule stärken. Auch von der neuen beruflichen Fachrichtung "Hotelmanagement und Catering" versprechen sich die Verantwortlichen zusätzliche Mittel, die zur langfristen Selbstständigkeit dieses Bereiches beitrügen.

"Nach wie vor sind die Lebensmittelpreise sehr, sehr hoch, was unsere Situation von Jahr zu Jahr verschlimmert", weist Katamba auf schwierigen Lebensverhältnisse hin. Daher versuche man mit saisonalem Anbau von Kartoffeln, Mais und Bohnen die Kosten zu reduzieren. "Die allgemeine Lage der Kinder ist jedoch gut. Sie sind größtenteils gesund, die schulischen Standards sind zufriedenstellend und alle Beteiligten arbeiten zusammen – als Team und als Familie", endet sein Bericht, nicht ohne allen Bürgern von Stetten ein frohes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit und Gottes Segen zu wünschen.



Förderverein

Auf Initiative des verstorbenen Pfarrers und Ehrenbürgers Lothar Wiest wurde 1998 mit dem Bau der St. Mauritiusschule in Uganda begonnen. Seither wurden rund 30 große und viele kleinere Räume errichtet. Neben Schlaf- und Unterrichtsräumen wurden auch sanitäre Anlagen, Speiseräume, Küche, Sportanlagen, Räume für Lehrer und Helfer und dergleichen gebaut. Nach dem Tod des Initiators hat sich der Förderverein "Zukunft für Kinder in Uganda" dem Projekt angenommen: "Förderung durch Ausbildung" lautet das Konzept, mit dem der Verein Kindern in Uganda eine Perspektive geben will.

Inzwischen hat der Verein rund 200 Mitglieder. Der Beitrag beträgt 20 Euro, für Schüler und Studenten 10 Euro pro Jahr. Vorsitzende ist Claudia Mogg, Weidengasse 5, 72 510 Stetten a.k.M., Tel. 0 75 73/21 50, E-Mail: claudia@netteleute.eu

Weitere Spenden werden dringend benötigt. Spendenkonten: Nr. 67 007 007, BLZ: 653 901 20, bei der Volksbank Ebingen, oder Nr. 570 259, BLZ: 690 516 20 bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch.

Informationen unter: www.kinder-in-uganda.de