Stetten am kalten Markt Hilbenschlecker diskutieren über Ball-Termin in der Fasnet

Hilbenschlecker diskutieren über Ball-Termin in der Fasnet

Stetten am kalten Markt

Der Narrenverein Hilbenschlecker aus Frohnstetten hat entschieden, nicht am diesjährigen Spectaculum teilzunehmen.

Eine positive Bilanz der Fasnetssaison und der Aktivitäten des vergangenen Jahres konnte das Vorstandsteam des Narrenvereins Hilbenschlecker bei ihrer Hauptversammlung ziehen.

Zufrieden zeigte sich Zunftmeister Hermann Löffler vor allem mit der leicht gestiegenen Mitgliederzahl. Aktuell hat die Zunft 108 aktive Masken- und Hästräger. Zusammen mit den passiven Mitgliedern gehören dem Verein 202 Personen an. Erfreulich sei auch, dass bei der Organisation der Ortsfasnet wieder alles wie am Schnürchen geklappt habe. Daneben konnte der neue Geräteschuppen fertiggestellt und ein Archivraum im Bürgerhaus eingerichtet und bezogen werden. Bedauerlicherweise, so Löffler, werden aber die hierfür notwendigen Arbeit von immer weniger Vereinsmitgliedern erbracht.

Ein großes Lob sprach er dabei dem kleinen aber engagierten harten Kern seiner Vereinskameraden aus, die immer zur Stange hielten, wenn es gilt, sich für die Gemeinschaft einzubringen. Dass aber die Belastbarkeit dieser einsatzfreudigen Kerntruppe ihre Grenzen hat, zeigt sich schon in diesem Jahr. Ihre Beteiligung am Stettener Spectaculum haben die Hilbenschlecker nicht zuletzt aus diesem Grund nämlich abgesagt. Mit gewisser Sorge sieht Löffler auch die jährlich zurückgehenden Besucherzahlen beim Hilbenschleckerball am Fasnetssamstag.

Angeregt diskutiert wurde von den Anwesenden der in dem Zusammenhang von Bürgermeister Maik Lehn ins Gespräch gebrachte Vorschlag, sich zu überlegen, ob man nicht mit dem Hilbenschleckerball auf den Samstag davor ausweichen sollte, um Terminkollisionen mit anderen am Fasnetssamstag stattfindenden Veranstaltungen aus dem Weg zu gehen.

Ehrungen

Im Rahmen der Hauptversammlung konnte Zunftmeister Hermann Löffler bei der jüngsten Jahresversammlung der Frohnstetter Hilbenschlecker mit Maria Reiser, Alexander Stehle und Jürgen Hotz drei verdiente Mitglieder für deren 25-jährige Vereinstreue mit dem Hilbenschleckerorden samt Urkunde auszeichnen. Mit René Grüner-Sauter und Margrit Senst wurden zudem langjährige Vorstandsmitglieder mit Präsenten aus ihren Ämtern verabschiedet. Neu gewählt wurden auf Ihre Posten: Lisa Tommerdich als Vertreterin der Hästräger und Thomas Holdenried als Beisitzer. (kpn)