vor 5 Stunden Gerd Feuerstein Exklusiv Stetten am kalten Markt Heute jährt sich Abzug der französischen Armee

Obwohl man in Stetten jedes Mal kalte Füße bekam, wenn die Regierung in Paris sich über die Zukunft ihrer Armee Gedanken machte, saß der Schock tief, als der damalige französische Verteidigungsminister Charles Millon am 16. Juli 1996 das Todesurteil über die Stettener Garnison verkündete. Die Sorgen um die Zukunft der Gemeinde waren riesig. Heute vor genau 20 Jahren – am 30. Juni 1997 – waren die Franzosen in Stetten dann endgültig Geschichte. SÜDKURIER-Mitarbeiter Gerd Feuerstein, der damals als Bürgermeisterstellvertreter aktiv an den Geschehnissen beteiligt war, erinnert an eine bewegende Zeit: