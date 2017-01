vor 8 Minuten Hermann-Peter Steinmüller Exklusiv Stetten am kalten Markt Hegeringversammlung: Jäger contra BUND beim Thema Naturpflegemaßnahme

Auf Kreisebene scheint das Verhältnis zu stimmen zwischen den Jägern und den Umweltschützern vom BUND. Doch vor Ort sieht das Verhältnis zwischen Jägern und Umweltschützern nicht so gut aus. Im Rahmen der jüngsten Hegeringversammlung in Stetten a.k.M: sprachen sich die anwesenden Waidmänner SO dagegen aus, der Einladung des BUND zur Beteiligung an einer Naturpflegemaßnahme zu folgen. Im Verlauf der Diskussion wurde den BUND-Helfern auch vorgeworfen, unsachgemäß bei ihren Pflegemaßnahmen vorzugehen.