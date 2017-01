Stetten am kalten Markt Hegeringleiter Johann Högel tritt zurück  Versammlung wählt Martin Holdenried

Wie viel Interesse haben die 48 als Mitglieder eingeschriebenen Jagdscheininhaber an ihrem Hegering? Diese Frage stand am Donnerstag im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Hegerings im "Schwanen" in Frohnstetten.

Nur nach intensiver Diskussion gelang es den anwesenden Jägern, einen neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. Doch damit scheint die Führungskrise noch nicht behoben. Denn der neue Hegeringleiter Martin Holdenried kündigte an, das Amt in einem Jahr niederzulegen. Sollte sich bis dahin keine Nachfolger finden, müsste der Hegering als selbstständige Vereinigung aufgelöst und an den Hegering Sigmaringen angeschlossen werden.

Johann Högel ist jetzt 72 Jahre alt und leitete den Hegering seit 25 Jahren. Von der in der Diskussion aufkommenden Idee, er solle das Amt doch noch weiter führen, hielt er nichts: "Ich habe meinen Rückzug lange angekündigt. Deshalb ist das heute ein Fixpunkt. Ich höre auf", sagte er. Über die Tatsache, dass sich zunächst kein Nachfolger fand, zeigte er sich verärgert. "Liegt Euch so wenig am Hegering?", fragte er in die Runde. Doch die eigentlichen Adressaten dieser Frage waren für jeden Teilnehmer erkennbar, jene Mitglieder, die gar nicht erst zu der Versammlung gekommen waren.

Zu den Gründen für seinen Rückzug vom Amt sagte der bisherige Vorsitzende: "Ich gebe auf, weil es nach 25 Jahren schwer geworden ist, eine Gruppe von Individualisten zu führen." Es sei aber keineswegs frustriert. Es brauche, so fügte er hinzu, neue Ideen in diesem Amt.

Mit dieser Einschätzung stand der 72-jährige bei der Jahresversammlung des Stettener Hegerings nicht allein. Sie fand allgemeine Zustimmung. Nur kandidieren wollte keiner der Anwesenden für das Amt. Alle Augen richteten sich deshalb auf Martin Holdenried, den bisherigen Stellvertreter Högels. Doch auch der weigerte sich zunächst mit dem Hinweis auf seine beruflichte Tätigkeit und auf seine Familie mit zwei kleinen Kindern, das Amt zu übernehmen. Im Laufe der Diskussion wich Holdenried dann jedoch von diesem strikten Nein zumindest teilweise wieder ab. Zur Begründung verwies er darauf, dass er das Amt nur aus Respekt für die Leistung Högels übernehmen werde, der den Hegering über 25 Jahre geleitet hat.

Zunächst wollte sich Martin Holdenried dann nur für ein Jahr als kommissarischer Leiter zur Verfügung stellen. In dieser Zeit, so seine Hoffnung, könnten sich dann andere Mitglieder überlegen, im Jahr 2018 für die Position zu kandidieren. Weil die Satzung der Kreisjägervereinigung aber keinen stellvertretenden Hegeringleiter kennt, wurde Holdenried zumindest formal korrekt für vier Jahre gewählt. Er machte allerdings unmissverständlich deutlich, dass er 2018 von diesem Amt zurücktreten werde.

Dass es bei der Versammlung zu dieser Lösung kam, ist ganz wesentlich dem Wahlleiter zu verdanken. Mit fast 80 Jahren erwies sich Peter Froitzheim bei der jüngsten Jahresversammlung nämlich als sehr beharrlich. Neuer stellvertretender Hegeringleiter ist Daniel Holdenried.

Die Struktur

Die Kreisjägervereinigung (KJV) Sigmaringen ist der freiwillige Zusammenschluss der Inhaber von Jagdscheinen. Aufgrund der alten Kreisgrenzen deckt die KJV Sigmaringen aber nicht den gesamten Landkreis ab. Die KJVs wiederum sind im Landesjagdverband organisiert. Auf Kreisebene gliedert sich die KJV sich in sieben Hegeringe. Der Hegering Stetten umfasst Stetten, Schwenningen und Leibertingen. Insgesamt sind in der KJV Sigmaringen 540 Jäger organisiert. Nach Angabe von Kreisjägermeister Johann-Jürgern Klaiber entspricht das einem Organisationsgrad von rund 90 Prozent. (hps)