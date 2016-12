Die Gemeinde plant im kommenden Jahr gewaltige Investitionen, die sich auf knapp 6,2 Millionen Euro summieren. Dies ging aus dem Haushaltsentwurf hervor, den die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung einbrachte, und dem dann mit geringfügigen Änderungen zugestimmt wurde.

Wie Bürgermeister Maik Lehn betonte, habe der Gemeinderat einen Großteil der vorgesehenen Investitionen bereits im Laufe des Jahres beschlossen, sodass sich der Handlungsspielraum in Grenzen halte. Erfreulich sei die angekündigte Senkung der Kreisumlage, wenngleich die Gemeinde „dennoch rund 30 000 Euro mehr berappen“ müsse, was auf die gute wirtschaftliche Situation zurückzuführen sei. Vor dem Hintergrund der anstehenden Rekordinvestitionen machte Lehn deutlich, dass die Verwaltung bei internen Vorberatungen „bereits diverse Maßnahmen von der Wunschliste gestrichen“ habe, was nicht in jedem Fall auf Gegenliebe stieß. So zeigten Oliver Müller, Alfio Tomaselli und Ortsvorsteher Johann Sessler wenig Verständnis, dass der gewünschte Ausbau der Parkfläche am Frohnstetter Friedhof nicht komme.

Punkt für Punkt listete dann Kämmerer Ermilio Verrengia die geplanten Maßnahmen auf, von denen die beiden Bauabschnitte zur Sanierung des Unteren Guldenbergs alleine mit 1,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Viel Geld verschlingen die örtlichen Kindergärten, so alleine für den Ausbau des Katholischen Kindergartens in Stetten 560 000 Euro. Ferner fordern die Kläranlagen im Kohltal, in Storzingen und in Kaiseringen Anpassungen, die sich 2017 auf über 700 000 Euro summieren. „Insgesamt kommen so knapp 6,2 Millionen zusammen, was für unsere Gemeinde ein absolutes Rekordniveau bedeutet“, fasste Verrengia sein Zahlenwerk zusammen, mit dem man „am absoluten Limit angelangt“ sei.

In der Debatte gab es gegen die vorgesehene Fertigstellung der Fassade des Bahnhofes in Storzingen (85 000 Euro) Widerstand. „Das wäre das Erste, das ich schieben würde“, argumentierte Klaus-Dieter Halder (CDU) und fand damit Gehör bei mehreren Kollegen, zumal man, wie Günther Töpfer (CDU) sagte („Provisorien halten lange“), noch nicht wisse, wie das Gebäude genutzt werde. Dem Vorschlag des Bürgermeisters, vielleicht zunächst für eine optische Verbesserung zu sorgen“, schlossen sich neben Halder auch Florian Dreher (ILS) und Walter Sambil (FW) an. Nachdem Daniel Sauter, Reiner Letsch (beide FW) und Ortsvorsteher Bruno Pozzi anders argumentierten, schlug das Gemeindeoberhaupt vor, bis zur Verabschiedung des Haushalts am 24. Januar einen Vorschlag für optische Verbesserung bei geringeren Kosten zu erarbeiten.

Den vorgesehenen Gesamtausgaben von 6,166 Millionen stehen kalkulierte Einnahmen von lediglich 2,03 Millionen gegenüber: „Das entspricht einer Unterdeckung von rund 4,135 Millionen Euro“, hielt Bürgermeister Maik Lehn fest und zeigte gleichzeitig auf, dass dieses Defizit „größtenteils aus den vorhandenen Rücklagen ausgeglichen“ werden könne. Angesichts der Tatsache, dass man für das Geld von den Banken „nichts mehr“ bekomme, machten die Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt absolut Sinn. Das sah das Gremium genauso und stimmte dem Investitionsplan und den wesentlichen Ansätzen des Ergebnishaushaltes zu, die sich auch auf stolze 2,152 Millionen summieren.

Geplante Maßnahmen der Gemeinde