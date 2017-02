Stetten a.k.M. Großes Fasnetsprogramm der Bockzunft Stetten a.k.M.

Die Bockzunft hat sich für die Fasnet einige Neuheiten einfallen lassen – so wird die Kinderfasnet am Sonntag gefeiert.

Nur noch wenige Tage ziehen ins Land, bis die Böcke in der Heuberggemeinde wieder die Macht ergreifen. Schäfer Michael Czesanne hat alle Hände voll zu tun, die wilde Horde noch so lange zu bändigen, die sich schon bei Narrentreffen etwas austoben konnte. Die Kinderfasnet wird in diesem Jahr am Sonntag gefeiert, und am Abend steigt in der Alemannenhalle die erste Jahrgängerparty.



Narrenbürgermeister Patrick Greveler kann es kaum mehr erwarten, bis er am "Schmotziga" auf der Rathaustreppe sein Programm der närrischen Tage verkünden kann. Doch bevor Greveler im Chefsessel des Rathauses Platz nimmt, werden die Böcke dem närrischen Volk schon früh morgens um 6 Uhr aus den Federn helfen. Nach einem zünftigen Narrenfrühstück formiert sich die Bockherde dann um 8 Uhr, um unter Anführung der Zunftkapelle mit vereinten Kräften die Garnison zu stürmen. Gegen 9.30 Uhr dürfen Schüler und Lehrer jubeln, wenn sie vom Joch der Schule befreit werden. Um 14 Uhr versammelt sich die komplette Herde zum Sturm auf das Rathaus, während der Jahrgang 1997 den Narrenbaum einholt und das Symbol der Narren vor großer Kulisse in den Himmel stemmt.



Große und kleine "Mäschgerle" kommen dann um 19 Uhr zum Hemdglonkerumzug zusammen, nach dem die kleinen Teilnehmer mit Wurst und Wecken belohnt werden. Abgerundet wird der wichtigste Tag der örtlichen Fasnet durch den traditionellen Feuerwehrball, bei dem die Coverband "Midnight Special" die Alemannenhalle rocken wird. Unter dem Kanzlerinnen-Motto: "Wir schaffen das" steigt am Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr in der Alemannenhalle der traditionelle Zunftball und am Sonntagmittag schlägt dann um 14 Uhr die große Stunde des Narrensamens. Ab 20 Uhr steigt schließlich die erste Jahrgängerparty, bei der alle Jahrgänger freien Eintritt erhalten, sofern sie in ihrem alten Jahrgängerhäs kommen.