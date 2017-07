Stetten am kalten Markt Großeinsatz für Adventszeit: Helfer montieren neue Weihnachtsbeleuchtung mit LED-Technik

Der nächste Advent kommt bestimmt. Und damit auch wieder der Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung. In einer Gemeinschaftsaktion haben Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs zusammen mit Bürgermeister Maik Lehn und freiwilligen Helfern des Stettener Wirtschaftsverbunds daher am vergangenen Samstag die uralte Weihnachtsbeleuchtung in der Garnisonsgemeinde abmontiert und durch neueste Technik mit LED-Lampen ersetzt.

Rückblende: Vor etwa 35 Jahren wurde die Weihnachtsbeleuchtung – seinerzeit mit Unterstützung des damaligen Gewerbevereins – von der Gemeinde angeschafft und seither Jahr für Jahr von den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs in der Adventszeit auf- und wieder abgebaut. Nachdem die Arbeiter nun jedoch schon seit einigen Jahren darauf hinweisen, dass die Beleuchtung in die Jahre gekommen ist, nahm sich nicht nur die Verwaltung dem Thema an sondern auch die Mitglieder des Stettener Wirtschaftsverbunds. Dies, zumal die alte Beleuchtung nicht einmal mehr den Sicherheitsvorschriften entspricht. Also unterbreitete man der Verwaltung den Vorschlag, bei der erforderlichen Umrüstung viel Eigenleistung des Wirtschaftsverbunds einzubringen, sofern die Kommune die Materialkosten von rund 6800 Euro übernimmt.

Dem stimmten die Mitglieder des Gemeinderats in ihrer Mai-Sitzung zu und machten überdies den Weg frei, um den bislang noch recht komplizierten Anschluss der Weihnachtssterne an die Straßenlampen zu modernisieren. So werden dort in absehbarer neue Stecker angebracht, sodass die Weihnachtsbeleuchtung in Zukunft nur noch eingesteckt werden muss. "Dadurch können wir viel Zeit bei der jährlichen Montage der Sterne einsparen", erläutert Bürgermeister Maik Lehn. Aber nicht nur Zeit kann mit der neuen Beleuchtung eingespart werden. "Auch die jährlichen Stromkosten werden mit den neuen LED-Lampen deutlich günstiger", klärt Oliver Neusch auf und schätzt die Einsparung auf "Minimum 1000 Euro pro Jahr", wodurch sich die jetzige Investition schnell wieder amortisiere. Argumente, die auch den Gemeinderat überzeugt hatten. Und so wurde am vergangenen Samstag mit vereinten Kräften gewerkelt, geschraubt und montiert.

Während die einen Teams die alten Birnen und Fassungen an den Sternen demontierten, waren die anderen bereits wieder mit der Montage der neuen Gummischlauchleitungen, Fassungen und LED-Leuchten beschäftigt. "Die Sache läuft wie am Schnürchen", freute sich Gemeindeoberhaupt Maik Lehn über zahlreiche freiwillige Helfer des Wirtschaftsverbunds und seinem gesamten Bauhof-Team. So wurde bis auf die Montage von neuen, weißen Girlanden fast alles geschafft. "Die werden erst später geliefert und dann gehen wir halt nochmal ran", waren sich die fleißigen Helfer einig.