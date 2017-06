Stetten am kalten Markt Grit Bünker-Wohlfahrth lebt ihren Traum unter Wasser

Sportlerin aus Stetten a.k.M. ist Apnoe-Taucherin und fährt zu den Weltmeisterschaften nach Honduras

"Wenn man an sich glaubt, hart für seine Ziele arbeitet und Hilfe in Anspruch nimmt, kann man alles erreichen"! Diese Lebensmaxime hat sich Grit Bünker-Wohlfarth aus Stetten am kalten Markt vor einigen Jahren zu Eigen gemacht, ihren sicheren Job als Sozialpädagogin aufgekündigt und sich fortan mit Haut und Haaren dem Apnoe-Tauchen verschrieben. Dabei versuchen die Sportler ohne Atemmaske und Sauerstoffgerät mit einem einzigen Atemzug so lange oder so tief wie möglich unter Wasser zu tauchen.

Es war ein Urlaub in Thailand, der die passionierte Sport-Taucherin den nächsten Schritt im Tauchsport wagen ließ. Denn Apnoe-Tauchen ist weit mehr als einfaches Schnorcheln. Apnoe-Taucher besitzen die Fähigkeit, sich längere Zeit unter Wasser aufzuhalten und in größere Tiefen zu tauchen, als dies ein untrainierter Mensch je könnte. Und mittlerweile hat es "Gritti", wie sie Bekannte und Freunde nennen, bis ins Deutsche Nationalteam der Apnoe-Taucher geschafft. Sie kann mit nur einem Atemzug deutlich über fünf Minuten unter Wasser bleiben, oder mit Hilfe eines Tauchschlittens bis zu 90 Meter in die Tiefe tauchen. Doch bis dahin war es ein langer, steiniger Weg voller Entbehrungen und vor allem ungemein diszipliniertem Training.

Nach ihrem "Apnoe-Schnupperkurs" in Thailand, bei dem sie es in wenigen Tagen bereits auf 30 Meter Tiefe gebracht hat, habe ihr die Tauchlehrerin empfohlen: "Gritti, Du solltest für immer im Wasser bleiben", erinnert sie sich und erzählt, dass sich dies ganz fest in ihrem Kopf eingeprägt habe. Mit Unterstützung ihres Gatten, der als Kampfmittelbeseitiger bei der Bundeswehr dient, und mit dem sie vor gut zehn Jahren nach Stetten kam und dessen Kollegen Andreas Güldner, zum damaligen Zeitpunkt Minentaucher und selbst mehrfacher Deutscher Meister, habe sie dann im Stettener Hallenbad mit dem Training begonnen. Unter Bestärkung ihres Gatten hat sie dann im Sommer 2014 endgültig den Ausstieg gewagt.

Zunächst hat "Gritti" auf einem Segelboot fünf Wochen lang den Tauchlehrerschein erworben und sich dann nach Dahab in Ägypten aufgemacht. "Das dortige Blue Hole an der Küste des Roten Meeres gilt als Mekka der Freitaucher", schwärmt sie und macht gleichzeitig klar, dass sie dort seither auf "absolutem Low Level" lebe und intensiv trainiere, um ihre Botschaft zu vermitteln: "Du kannst alles erreichen ".

"Mein Leben dreht sich seither ums Training", erzählt sie. Und dass dies täglich rund sieben Stunden in Anspruch nehme. Von Yoga, Meditation über Dehnungsübungen der Lunge und Übung des Druckausgleiches bis hin zur Visualisierung und richtigen Ernährung reiche das Spektrum: "Mindestens zwei Stunden bin ich natürlich täglich im Wasser." Wobei jeder Tauchgang zwischen zwei und vier Minuten liege. Sukzessive habe sie sich mit dem Schlitten bis auf 90 Meter Tiefe vorgearbeitet. "Ich will irgendwann zumindest einen Deutschen Rekord innehaben", gibt sie klare Ziele vor und freut sich über ihre Berufung ins Deutsche Nationalteam, für das sie Managerin Monika Hopf entdeckt und empfohlen habe. "Für mich ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen", sagt sie zur Nominierung durch Bundestrainer Antero Joki, der sie im kommenden Sommer zu den Weltmeisterschaften nach Roatan in Honduras schickt.

Um das zu finanzieren, habe sie ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen, mit dem sie Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen zeigen wolle, "dass kein Traum zu groß" sei. Und das mit Erfolg. Denn das nötige Geld für den Flug und den Aufenthalt in Honduras kam tatsächlich zusammen: "Ich bin unheimlich stolz auf alle meine Unterstützer", unterstreicht sie dankbar.

Derzeit ist die ehrgeizige "Freediverin" mal wieder für zwei Monate auf Heimaturlaub auf dem Heuberg: "Ich jobbe grade für die Piratenherberge in Thiergarten", erzählt sie und lacht, weil sie dort mit Jugendlichen vorwiegend an Brücken und Bäumen klettert: "Derzeit geht es für mich mehr in die Höhe als in die Tiefe". Dennoch wird das Training auch hier nicht vernachlässigen. "Wann immer es geht, bin ich im Wasser". Schließlich steht im August die Weltmeisterschaft auf dem Programm. Und für die Zukunft schwebt der einstigen Kunst- und Pädagogik-Studentin vor, sich als Kunsttherapeutin selbständig zu machen: "Am Allerliebsten würde ich natürlich als Freitaucherin mit Jugendlichen zusammen arbeiten".

Tiefendisziplinen

Ähnlich wie beim Triathlon sind Apnoe-Taucher meist extrem fit und müssen ihren Sport in der Regel selbst finanzieren. So auch Grit "Gritti" Bünker-Wohlfarth, die von ihrem Gatten unterstützt wird und sich mit kleineren Jobs, wie derzeit im Donautal, über Wasser hält. Das Training erfordert sehr viel Zeit, Kraftaufwand und Selbstdisziplin. Sie wird bei folgenden drei Tiefendisziplinen bei der Weltmeisterschaft in Honduras an den Start gehen:

Tieftauchen ohne Flossen / Constant no fins (CNF) Bei dieser Disziplin geht es darum, eine möglichst große Tiefe ohne die Verwendung von Flossen, also nur durch Schwimmbewegungen, zu erreichen.

Tieftauchen mit Flossen / Constantweight with fins (CWT). Hier muss mit Hilfe von Flossen eine möglichst große Tiefe erreicht werden.

Tieftauchen am Seil / Free Immersion (FIM). Die Aufgabe ist hierbei, mit Hilfe des Führungsseils eine möglichst große Tiefe zu erreichen. Der Taucher darf sich dafür am Seil "frei" hinab und wieder herauf ziehen. Allerdings dürfen in dieser Disziplin keine Flossen getragen werden. (gfe)