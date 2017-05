Stetten am kalten Markt Gospelchor Glory Fires hält Hauptversammlung

Die Mitglieder des Gospelchors Glory Fires blickten bei ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Kreuz auf ein ausgefülltes Jahr mit zahlreichen Ereignissen und öffentlichen Auftritten zurück. Bei den geheim durchgeführten Wahlen wurde Vorsitzender Michael Büttgen in seinem Amt bestätigt.

Stetten a.k.M. – Beim sechsten Stettener Spectaculum, das in der Heuberggemeinde in den Tagen vom 21. bis 23. Juli, auf dem Programm steht, wird der Chor wieder die Rolle der Hochzeitsgesellschaft übernehmen und in historischen Kostümen über das Festgelände flanieren, wurde bei der Versammlung bekannt gegeben.

Zu Beginn der Versammlung ließen Vorsitzender Michael Büttgen und Schriftführerin Gabi Granz das vergangene Jahr Revue ausgiebig passieren, das mit dem gemeinsamen Projekt von vier Gospelchören unter dem Stichwort "Share your Joy" einen tollen Auftakt genommen habe. Bei den abschließenden Konzerten in Rottenburg und Tailfingen sei das Publikum jedes Mal begeistert gewesen. "Nichtsdestotrotz hätten die Konzerte etwas besser besucht sein können", sagte Büttgen. Neben dem Jahreskonzert in der proppenvollen evangelischen Kirche, dem Adventkonzert in Hausen im Tal und zahlreichen öffentlichen Auftritten sei die Begleitung des Gottesdienstes zur Goldenen Profess von Pater Notger Hiegl ein besonderer Höhepunkt gewesen. Als Überraschung habe der Chor das Lied "Maria Mutter Europas" gesungen, das eigens zu diesem Anlass von Chorleiter Anton Roggenstein komponiert worden war.

Mit Mann und Maus sei man bei der Ausrichtung der Arbeitstagung des Chorverbandes Zollernalb gefordert gewesen. "Das war eine organisatorische Meisterleistung", freute sich der Vorsitzende und bedankte sich für das, wie er sagte, riesige Engagement aller Beteiligten. In seinem Grußwort hob Bürgermeisterstellvertreter Günther Gotthold Töpfer den wichtigen kulturellen Beitrag des Chors im Gemeindeleben hervor und attestierte den Glory Fires, sich längst zu einem Aushängeschild der Gemeinde entwickelt zu haben.

Den Blick nach vorne richtend, freute sich Chorleiter Anton Roggenstein über die Einladung der Glory Fires zur Teilnahme am geplanten Schlagerkonzert des "MGV Liederkranz" anlässlich dessen 160. Geburtstags: "Das ist ein Zeichen unserer Anerkennung und Integration in der Gemeinde", sagte Roggenstein, der die Gospelchöre innerhalb des Chorverbands doch manchmal eher stiefmütterlich behandelt sieht. Während bei den anstehenden Wahlen für die vakante Position des Stellvertreters keine Besetzung gefunden werden konnte, übernahm Susanne Christmann das Amt von Schriftführerin Gabi Granz, die mit einem Präsent aus dem Führungszirkel verabschiedet wurde. Als Beisitzer fungieren zukünftig Elke Halder und Valeri Ivanov, während Dagmar von Schierstedt und Birgit Payer-Goetz das Amt der Revisoren übernahmen, bevor die Versammlung nach einer ausführlichen Aussprache und einem Ausblick auf die bevorstehenden Auftritte und Ereignisse zum gemütlichen Teil überging.

Zum Chor

Als Nachfolgeverein des früheren Gemischten Chors Stetten a.k.M. hat sich der Gospelchor Glory Fires unter Chorleiter Anton Roggenstein in den vergangenen zwölf Jahren längst einen guten Namen in der Gemeinde und darüber hinaus verschafft. Derzeit hat der Chor 46 aktive und 18 passive Mitglieder, wobei neue Sängerinnen und Sänger jederzeit herzlich willkommen sind. Geprobt wird immer freitags ab 19.15 Uhr im Musikraum der Stettener Alemannenhalle. Vorsitzender und Ansprechpartner ist Michael Büttgen, Telefon 0 75 73/54 07, Mobil: 01 73/5 25 02 28; Email: vorstand@gloryfires.de (gfe)