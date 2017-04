Stetten am kalten Markt Goldene Hochzeit: Ehepaar Gut ist seit 50 Jahren vereint

Reisen und die Aktivität in Vereinen verbinden Anneliese und Karl-Anton Gut aus Frohnstetten. Karl-Anton verguckte sich in seine heutige Frau, als sie auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Zahnarzt bei ihm am Haus vorbeikam.

Die Eheleute Anneliese und Karl-Anton Gut aus Frohnstetten haben am Karfreitag das Fest der Goldenen Hochzeit gefeiert. Ein halbes Jahrhundert lang haben die beiden viele Höhen und Tiefen ihres gemeinsamen Lebenswegs erfolgreich gemeistert. Obwohl ihre Ehe kinderlos blieb, erlebten sie vor allem beim Albverein und auf ihren zahlreichen Urlaubsreisen viele Glücksmomente.

Karl-Anton Gut, der aus Straßberg stammt und nach dem frühen Tod seiner Mutter schon in jungen Jahren Verantwortung für die elterliche Landwirtschaft übernehmen musste, hatte sich als junger Mann in eine hübsche Frohnstetterin verguckt, die auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Zahnarzt des öfteren bei ihm am Haus vorbeikam. Vertieft wurden die Kontakte dann bei Treffen im bekannten „Kurvencafé“ in Frohnstetten, bis die beiden schließlich vor dem Traualtar landeten. Anneliese Gut, die mit fünf Geschwistern in Frohnstetten aufwuchs, konnte sich mit einer Zukunft als Bäuerin nicht anfreunden, weshalb das Paar schließlich nach der Hochzeit in ihr Elternhaus in Frohnstetten einzog. Nach verschiedenen Stationen fand Karl-Anton Gut eine Arbeitsstelle in der Bundeswehr-Bekleidungskammer im Lager Heuberg, wo er 25 Jahre lang viele Soldaten kommen und gehen sah. Seine Frau Anneliese hatte zunächst in einem Textilbetrieb in Ebingen angefangen, bevor sie bei wechselnden Arbeitgebern im Frohnstetter „Fabrikle“ als Näherin ihr Auskommen hatte.

Einen hohen Stellenwert spielte für beide das aktive Mitwirken in Vereinen. Die Freude am gemeinsamen Wandern führte sie schnell zum Albverein, wo sich Karl-Anton Gut schon nach kurzer Zeit in der Position als Vertrauensmann der Ortsgruppe Frohnstetten wiederfand, die er 22 Jahre lang mit viel Einsatz bekleidete. „Ohne die tatkräftige Unterstützung meiner Frau hätte ich das alles nicht geschafft", lautet sein Resümee über diese wichtige Lebensphase. Während er auch beim Männergesangverein aktiv war, zog es seine Frau zu den Gymnastikfrauen des Sportvereins, deren Übungsstunden sie bis heute regelmäßig besucht.

Das Reisen hat beiden immer sehr viel Freude gemacht, wobei auch exotische Reiseziele wie die USA, La Palma oder Madeira besucht wurden. Ihren Lebenstraum, eine Fahrt mit dem Postschiff zum Nordkap zu unternehmen, haben sich die beiden erst vor wenigen Jahren erfüllt. Leider ist Karl-Anton Gut durch Krankheiten inzwischen gesundheitlich angeschlagen, so dass der Aktionsradius der Eheleute deutlich kleiner wurde. Dank der guten Pflege seiner Frau können die beiden aber noch Vereinsveranstaltungen besuchen und kleinere Ausflüge unternehmen.