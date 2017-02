Stetten am kalten Markt Glashütter Glasbläser: Programm bringt Halle zum Beben

Einen Zunftball der Extraklasse haben die Glashütter Glasbläser am vergangenen Samstag in der proppenvollen Alpenblickhalle vom Stapel gelassen. Bei einem Feuerwerk der guten Laune wurden die Lachmuskeln des närrischen Publikums rund drei Stunden lang auf das Äußerste strapaziert. Alt bekannte sowie zahlreiche junge Akteure zogen alle Register des närrischen Humors und ließen die Herzen des Publikums höherschlagen.

Der Ball stand unter dem Motto "Die Welt des Musical" und in dementsprechend viele Löwen-, Katzen-, Nonnen-, Dracula- und sonstige Musical-Kostüme hatte sich das närrische Volk geworfen. Die Bühne des "Glashütter Musik-Palastes" gehörte dann dem Löwen Simba und der Schamanin Rafiki, in deren Rollen Volker Beck und Lisa Riester das närrische Publikum auf eine dreistündige Reise durch ihr Reich mitnahmen, das sie mit Hilfe der Akteure versuchten, vor dem Untergang zu bewahren. Wer konnte da erst mal besser helfen, als die jungen Nachwuchstänzerinnen der Glasbläser, bevor das bekannte Duo "Jürgen & Jürgen" mit deftigen Witzen und Songs wie "Guantanamera" zum Refrain "Des isch die Glashütter Fasnet" die erste Stimmungsrakete zündeten.

Für wahre Lachsalven sorgte dann eine Glashütter "Yoga-Truppe", in der von der sexy Blondine und dem schwulen Herrenfriseur über die weltfremde schwäbische Hausfrau bis hin zur besserwissenden Lehrerin, dem Türken Abdul (zum Schreien in dieser Rolle war Otto Trenker), und dem Mauerblümchen (fabelhaft dargestellt von Zunftmeister Christian Szofer) alles vertreten war, was beste Unterhaltung garantierte. Das Publikum lachte Tränen, während sich die Gruppe bei Figuren wie "Tempeltänzerin", "Kantasanoi" und dem "Krieger" zu entspannen versuchte, und dabei Sprüche vom Stapel ließ, die es in sich hatten.

Danach hielten die "Hitda-Kracher" das Stimmungsbarometer oben, das beim Auftritt der "Los Carinjos" einen weiteren Höchststand markierte. Die stimmungsvolle Glashütter Sängertruppe arrangierte diesmal eine Gemeinderatssitzung, machte sich Gedanken, wie man die "Schlammtruppe des Rathauses", die an Tough Mudder teilgenommen hatte, wieder sauber kriege und ließ unter "Dracula" Schultes Maik Lehn über allerhand Anträge abstimmen, die vom Publikum johlend unterstützt wurden.

Kaum schien ein junger Arzt zahlreiche Glashütter Omas wieder zu neuem Leben zu erwecken, da eroberte auch schon "Udo Lindenberg" als Stargast des Abends die Bühne, in dessen Rolle Dennis Bauer ein so fabelhaftes Double abgab, dass die Halle förmlich kochte. Diese kam dann beim Auftritt der "vier Grazien im Baströckchen" der Glashütter Landjugend endgültig zum Beben. Was die Jungs zu Songs von Madonna, den Spicegirls oder von Culcha Candela auf der Bühne vollführten, riss die Besucher des Balls buchstäblich vom Hocker. Nach dem großen Finale stand dann eine lange Nacht bevor, bei der die Narren ausgelassen feierten.

Der Oberlober 2017

Mit dem Aufstellen des Narrenbaums durch die Feuerwehr, närrischem Treiben rund um die Alpenblickhalle und der anschließenden Kinderfasnet haben die Glasbläser ihre Ortsfasnet bereits am Samstagmittag zünftig eingeläutet. Beim traditionellen Loben des Narrenbaums bewies dabei Lothar Marquart das feinste Gespür und durfte sich damit die Medaille des Oberlobers 2017 um den Hals hängen. (gfe)