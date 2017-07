Stetten am kalten Markt Glashütte Wehr absolviert Hauptübung und lädt zum Hammellauf

Auf ungewohntes Terrain wagte sich die Glashütter Feuerwehr bei ihrer Hauptübung am vergangenen Sonntag. Obwohl ihre Abteilung nicht mit Rettungsschere, Spreizer und dergleichen ausgestattet ist, stellten die 30 Einsatzkräfte – darunter vier weibliche Blauröcke – beim angenommenen Verkehrsunfall unter Beweis, dass sie auch mit diesen Gerätschaften gut umzugehen wissen.

"Es tut gut zu wissen, dass man sich bei solchen Einsätzen auch auf die Kräfte aus den Ortteilen verlassen kann", fasste Gesamtkommandant Wolfgang Neusch das Geschehen zusammen. Das sah vor, dass eine junge Fahrerin mit einem schweren Holzrücke-Fahrzeug zusammengestoßen war und dabei in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Also galt es für die Wehrleute, die Person mit den ungewohnten Fahrzeugen und Geräten der Stettener Abteilung aus ihrer misslichen Lage zu befreien. So wurden zuerst die Scheiben geöffnet, dann mit Spreizer und Schere das Dach entfernt und das Auto so auseinandergedrückt, dass die Verletzte mittels Rettungsbrett geborgen werden konnte. Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt und das Holzfahrzeug gesichert.

Im Beisein von Bürgermeister Maik Lehn, Ortsvorsteherin Alexandra Beer und der Führungsriege der Wehren machten sich viele Zuschauer ein Bild von der Schlagkraft der Wehr, deren Kommandant Thomas Straub und seine Kräfte bei der Abschlussbesprechung mit viel Lob bedacht wurden. Bei strahlendem Sonnenschein hatte bereits davor der Hammellauf stattgefunden, aus dem Hilde Löffler als strahlende Gewinnerin des blumengeschmückten Hammels hervorging.

Mehr Bilder von der Übung und dem Hammellauf gibt es in einer Bildergalerie im Internet unter: