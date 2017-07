Stetten am kalten Markt Gestiefelter Kater fasziniert

Die Laienspielbühne Frohnstetten bringt das Märchen der Gebrüder Grimm "Der gestiefelte Kater" auf die Bühne und die jungen Schauspieler treten mit viel Spielfreude dabei auf.

Wie wird man schnell und problemlos reich, bekommt die Prinzessin zur Frau und wird demnächst dann König? Das alles geht ganz einfach und unproblematisch. Einzige Voraussetzung – man braucht dazu nur einen Kater, einen sprechenden Kater wohlgemerkt. So jedenfalls überliefern es die Gebrüder Grimm in ihrem Märchen "Der gestiefelte Kater". Am Wochenende zeigte die Jugendgruppe der Laienspielbühne den gestiefelten Kater in der Freilichtbühne beim Sportplatz am Riederwäldle.

Die tragende Rolle in dem Märchenstück spielt natürlich der Kater. Und da selbst in Frohnstetten sprechende Kater so gut wie nicht zu finden sind, schlüpfte Garcia-Marchese in die Rolle des schlauen Mäusefängers. Sie füllte die Rolle mit dem Temperament einer leibhaftigen Katze männlichen Geschlechts aus. Textsicher und wirbelig verhalf sie dem armen Müllersohn (Max Anders) zu einem sorgenfreien Leben. Das gelegentliche Miau im Text unterstrich den katzenhaften Gesamteindruck. Würde ein Kater in einen Menschen verwandelt Theater spielen, sähe es eben so aus wie bei Celine Garcia-Marchese.

Pure Spielfreude war während der Aufführung jedenfalls bei allen Darstellern spürbar. Das gilt natürlich auch für Deliah Höh. Sie ist erst seit kurzem Mitglied bei der Laienbühne und hatte nun als schwatzhafte Schustersfrau ihren ersten Auftritt auf der Bühne. Der Schuster selbst, gespielt von Jonas Rebholz, hatte die nüchternste Rolle des ganzen Stücks. Er sah zwar nicht ein, wieso er für einen Kater Stiefel machen sollte, aber sie wurden schließlich bezahlt, also machte er sie.

Unter den Zuschauern der Premiere war auch der Stettener Bürgermeister Maik Lehn. Das Ortsoberhaupt freute sich nicht nur über das Theaterengagement der jungen Mitbürger. Im SÜDKURIER-Gespräch sagte Bürgermeister Lehn auch, dass mit der Arbeit der Laienbühne auch ein Weg verbunden sei, um junge Leute zum Mitspielen beim Sommertheater zu gewinnen. Immerhin sei es in Stetten in zwei Jahren wieder soweit.

Doch zurück zu den jungen Zuschauern, für die Stück und Aufführung ja bestimmt waren. Fasziniert verfolgten auch die jüngsten Besucher das Theatergeschehen. Für sie war ganz vorne, vor den Sitzbänken der ersten Reihe, eine Teppichlage ausgebreitet worden, um es sich dort gemütlich zu machen. Von hier aus konnten sie wie zu Hause beim Fernsehen sitzend oder liegend den gestiefelten Kater und dessen Abenteuer beobachten. Nach dem Schlussvorhang waren die jüngsten Zuschauer zu einem Blick hinter die Kulissen des Theaters eingeladen. Das Stück wird nicht nochmals gespielt.

Die Mitwirkenden

Kater Murr (Garcia-Marchese), Müllersohn Michel (Max Anders), König Balthasar der Dritte (Jan Seßler), Prinzessin Rosalie (Amelie Glattes), Zauberer Dragomier (Lara Tommerdich), Schuster (Jonas Rebholz), Zofe und Regie (Luana Garcia-Marchese), Schusterfrau (DeliahHöh) und als Souffleur war Thomas Löffler mit dabei. (hps)