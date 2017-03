Stetten am kalten Markt Geschwindigkeit: Verletzter bei Frontalzusammenstoß

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos gab es einen Verletzten und einen Schaden von rund 20 000 Euro.

Laut Polizei, ereignete sich der Unfall am Dienstag, gegen 6.50 Uhr, in der Nusplinger Straße. Ein 24-Jähriger kam, vermutlich wegen seiner schnellen Fahrweise, in einer Rechtskurve ins Rutschen. In der Folge prallte er in ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrer verletzte sich dadurch und begab sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Die Autos wurden abgeschleppt.