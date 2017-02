Stetten am kalten Markt Gemeinderat verabschiedet Wirtschaftsplan zur Wasserversorgung  Wasserschäden-Ortung zahlt sich aus

Nach den kräftigen Gebührenerhöhungen der vergangenen Jahre kann bei der Wasserversorgung auch im laufenden Jahr mit einem Gewinn von rund 72 000 Euro gerechnet werden. Dies ging aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung hervor, den die Vertreter der Albstadtwerke und der Verwaltung dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorstellten. Die Gemeinderäte verabschiedeten den Wirtschaftsplan – auf Antrag der Freie Wähler-Fraktion – noch am selben Abend einstimmig.

Wie aus dem Zwischenbericht der Albstadtwerke hervor ging, wirken sich nicht nur die Gebührenerhöhungen positiv auf den Haushalt aus. So vermeldete Frank Tantzky von den Albstadtwerken nicht ohne Stolz, dass die Wasserverluste in den vergangenen Jahren gewaltig reduziert werden konnten. Hätten die Verluste in 2014 noch 38 Prozent und in 2015 noch 28 Prozent betragen, so sei man im vergangenen Jahr "bei knapp über 20 Prozent" gelandet.

"Das ist schon ein klasse Ergebnis", fasste der Experte die positive Entwicklung zusammen, die sich in einem deutlich niedrigeren Wasserbezug und damit geringeren Kosten niederschlage. Auch hinsichtlich der Instandhaltung des Netzes sei das vergangene Jahr "ein richtig Gutes" gewesen, sagte Tantzky. Und er stellte fest: "Wir haben dafür nur rund die Hälfte des eingeplanten Geldes verbraucht." Das sei Grund zur Freude, wenngleich er einschränkte, dass dies keine Prognosen für die Zukunft zulasse. Mit insgesamt 38 Schäden sei das Jahr durchschnittlich verlaufen, wobei die Mehrzahl der Schäden nach wie vor auf marode Hausanschlüsse entfielen, stellte der Mann von den Albstadtwerken fest.

Für das laufende Jahr kündigte er stark erhöhte Investitionen in das Wassernetz an, die sich auf insgesamt 280 000 Euro summierten. So rechnet Kämmerer Ermilio Verrengia für die Erneuerung der Wasserleitung beim ersten Bauabschnitt des Unteren Guldenbergs mit Kosten von 100 000 Euro. Ferner sind für die Fortführung der Weinitzer Straße in Frohnstetten 40 000 Euro eingeplant. Nicht zuletzt kalkuliert die Verwaltung 140 000 Euro für die Auswechslung von Trinkwasserleitungen ein, die möglicherweise beim Bau von Nahwärmenetzen in Stetten und Storzingen anfallen könnten. Alles in allem ergibt sich aus den kalkulierten Ausgaben und Einnahmen ein rechnerischer Gewinn von gut 72 000 Euro, der sich allerdings nicht im gleichen Maße im Liquiditätsergebnis niederschlägt. Dieses wird mit lediglich rund 10 000 Euro angenommen, weil durch die Auflösung von Ertragszuschüssen ja keine tatsächlichen Gelder in die Kasse fließen.

Dennoch nahmen die Gemeinderäte den vorliegenden Wirtschaftsplan mit Genugtuung zur Kenntnis. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Wasserverluste und der chronischen Unterfinanzierungen in früheren Jahren stellte Günther Töpfer (CDU) fest: "Mit großer Freude höre ich diese Zahlen." Und er führte diese als Beweis ins Feld, dass sich die seinerzeitige Entscheidung zum Einbau von sogenannten "Geräuschloggern" als absolut richtig erwiesen habe. "Ich stelle fest, wir sind auf dem richtigen, auf dem guten Weg", sagte er, ehe seine Kollegen dem vorliegenden Zahlenwerk einhellig zustimmten und dieses sogleich verabschiedeten.

Die Geräuschlogger

Seit vielen Jahren sind die Albstadtwerke von der Gemeinde Stetten a.k.M. mit der Technischen und Kaufmännischen Betriebsführung der Trinkwasserversorgung beauftragt. Hohe Wasserverluste bereiteten den Verantwortlichen große Sorgen. Um diese einzudämmern, wurde 2014 im gesamten Wassernetz der Gemeinde ein technisches System zur Leckortung installiert. Die neuen Geräuschlogger melden seither die meisten Rohrbrüche an die entsprechende Zentrale. Durch sofortiges Reagieren konnten die Wasserverluste so im vergangenen Jahr weiter reduziert werden. Lagen diese 2014 noch bei 38 Prozent, so versickerten 2016 nur noch knapp über 20 Prozent des von der Hohenberggruppe bezogenen Wassers im Boden. (gfe)