Stetten am kalten Markt Gemeinderat verabschiedet Haushalt

Nägel mit Köpfen machte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung hinsichtlich des Haushalts für 2017. War ursprünglich nur die Einbringung des Entwurfs durch die Verwaltung vorgesehen, so wurde die neue Haushaltssatzung – nach kurzer Debatte und kleineren Änderungen – auf Vorschlag von Adrian Schiefer (FW) noch am selben Abend beschlossen.

Bereits in der Dezembersitzung hatte das Gremium die großen Positionen des Investitionshaushalts debattiert, sodass sich Kämmerer Ermilio Verrengia auf die wesentlichen Positionen konzentrierte. So zeigte er auf, dass im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 9,924 Millionen und Aufwendungen von 10,735 Millionen vermutlich ein Verlust von rund 811 500 zu verzeichnen sein werde. Den Skeptikern hielt er entgegen, dass auch in 2016 mit einem deutlichen Minus kalkuliert worden sei, das sich im Verlauf des Jahres "in ein dickes Plus umgewandelt" habe. "Genauere Zahlen kann ich wegen fehlender Buchungen noch nicht nennen, aber es sieht ganz gut aus."

Die wesentlichen Einnahmen des Ergebnishaushalts kommen durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (2,547 Millionen Euro), dem Einkommensteueranteil (2,081 Millionen Euro) und aus der Gewerbesteuer (1,250 Millionen Euro). Mit 2,317 Millionen Euro bilden die "Sach- und Dienstleistungen" den größten Ausgabeposten, hinten denen sich die Kosten des laufenden Betriebes verstecken. Zweitdickster Brocken ist die Kreisumlage, für die die Gemeinde im kommenden Jahr rund 1,8 Millionen Euro aufbringen muss. Mit 1,589 Millionen Euro schlagen die Personalausgaben zu Buche, deren Anstieg Verrengia mit "Aufstockungen beim Personal, neuen Stellenbewertungen sowie tariflichen Steigerungen" begründete. Für den Abmangel in den Kindergärten und in der Schulsozialarbeit kalkuliert der Kämmerer ferner 1,362 Millionen Euro ein, während nach seinen Berechnungen für Abschreibungen fast die gleiche Summe anfallen wird.

Wie berichtet, plant die Gemeinde Investitionen von rund 5,868 Millionen Euro, denen auf der Einnahmeseite lediglich 2,145 Millionen gegenüber stehen. "Das Defizit von rund 3,7 Millionen Euro soll vorwiegend aus den Rücklagen abgedeckt werden", sagte Verrengia, der davon ausging, dass die Verwaltung trotz der hohen Ausgaben keine Kreditermächtigung brauche. Somit betrage der Gesamtschuldenstand am Ende des Jahres gut 2,42 Millionen Euro, wovon 1,13 Millionen Euro auf die Gemeinde, 1,11 Millionen Euro auf die Wasserversorgung und 182 000 Euro auf den Abwasserzweckverband Schmeiental entfielen. "Unsere Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei 542 Euro", sagte Verrengia, der sein stark komprimiertes Zahlenwerk so zusammen fasste: "Dieser Haushalt ist wahrlich auf Kante genäht und bietet absolut keinen Spielraum mehr". Das war auch den Räten bewusst, die sich im Vorfeld sowohl in einer Klausur als auch in den Fraktionen mit dem Zahlenwerk auseinandergesetzt hatten. Daraus resultierend hatte die Liste der Freien Wähler noch kleinere Änderungen beantragt, die sich auf das Gesamtwerk nur in geringem Maße auswirkten. So sollte unter anderem die Fassade des Bürgerhauses und die Außenanlagen der Alpenblickhalle in Glashütte (insgesamt 22 000 Euro) komplett gestrichen werden, blieben aber auf Intervention von Ortsvorsteherin Alexandra Beer in Höhe von 6000 Euro für das Bürgerhaus (Materialkosten) sowie für ein Treppengeländer an der Halle (2000 Euro) stehen, nachdem Beer entsprechende Eigenleistungen der Vereine zusicherte. Ferner wurde der Rotstift noch im Bereich des Feldwegebaus- und deren Unterhaltung angesetzt.



Kämmerer Ermilio Verrengia erläutert, weshalb die Gemeindeverwaltung auf ein neues Finanzprogramm umstellen musste: