Stetten am kalten Markt Gemeinderat berät zum Thema Schülerverkehr  Massiver Eltern-Druck zeigt Wirkung

Die unzureichende Schülerverbindung von Storzingen nach Sigmaringen sorgt in der Heuberggemeinde weiter für viel Gesprächsstoff. Zwar hat der Landkreis seit Montag zwei Zubringerbusse für den Schülertransport eingesetzt, doch schon am Dienstagmorgen blieben erneut zahlreiche Schüler bei eisiger Kälte am Storzinger Bahnhof stehen. Grund: Ein Busfahrer hatte, wie berichtet, schlicht weg verschlafen. Wütende, "teilweise sehr aggressive Bürger" – wie es Gemeinderat Günther Töpfer (CDU) in der Ratssitzung zum Ausdruck brachte – hielten daraufhin Gemeinderäte und Verwaltung auf Trapp.

Es war Bürgermeister Maik Lehn, der das Thema unter "Bekanntgaben" auf das Tableau brachte und seine Meinung deutlich kund tat. Er sei dem Landkreis dankbar, dass dieser mit den Zubringerbussen in die Bresche gesprungen sei, um die unhaltbaren, durch Verkehrsministerium und Bahn verursachten Zustände zu beseitigen. Dass nun bereits am zweiten Tag ein Fahrer verschlafen habe, sei zwar peinlich aber sicher ein Einzelfall. Das Grundproblem sei allerdings nur in Stuttgart zu lösen: "Dort sitzen die Verantwortlichen", unterstrich er und bemängelte, dass die Fachleute vor Ort dort nicht gehört würden.

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit habe man den Experten in den Ministerien prophezeit, dass das vorgesehene Konzept nicht funktionieren werde. Erst der massive Druck der Eltern habe zum Einlenken in Stuttgart geführt, sodass in den nächsten Tagen eine Besprechung anberaumt sei. "Aber auch das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert", sagte Lehn, was mit der Politik des Gehörtwerdens nur wenig gemein habe. Langfristig müsse wieder eine durchgängige Zug- oder dauerhafte Busverbindung her, sagte Lehn und forderte das Gremium auf, sich diesbezüglich zu positionieren.

Er sei in Sachen Kommunalpolitik und Schülerbeförderung noch nie so wütend wie heute gewesen, sagte Günther Töpfer (CDU) und berichtete von aufgebrachten Bürgern, die ihm in zahlreichen Anrufen ihre Wut und ihren Frust zum Ausdruck gebracht und zum Handeln aufgefordert hätten, weswegen er sofort die Abgeordneten in Stuttgart via Mail eingeschaltet habe. "Denn die Verantwortung liegt bei der Deutschen Bahn und als deren Vertragspartner beim Verkehrsministerium in Stuttgart", sagte Töpfer. Schon bei der Einführung des neuen Nahverkehrskonzepts vor einigen Jahren seien viele Stettener äußerst skeptisch gewesen. Zwar wollte man seinerzeit den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) verbessern, doch sei das Ergebnis eine einzige Katastrophe und die Verantwortlichen der Bahn zeigten sich offensichtlich taub.

Obwohl Bürgermeister und Landratsamt immer wieder auf die Probleme hingewiesen und die Medien darüber berichtet hätten, habe sich bislang in Stuttgart wenig getan mit dem Ergebnis: "Mitten im Winter büßen Kinder bei eisigen Temperaturen für die Herren in den warmen Amtsstuben in Stuttgart", echauffierte sich Töpfer, dass man dort die nötige Ruhe und Zeit habe und ein runder Tisch erst für den 2. Februar anberaumt sei.

Auch Töpfers Kollege Adrian Schiefer (FW) und zahlreiche weitere Wortführer stießen ins gleiche Horn. "Der neue Nahverkehrsplan ist gescheitert und muss entsprechend der gemachten Erfahrungen angepasst werden", forderte Schiefer. Wie später auch Daniel Sauter (FW) und Klaus-Dieter Halder (CDU) erinnerte er, dass man mit dem neuen Konzept mit seiner zweistündigen Verbindung zwar eine deutlich bessere Anbindung an den ÖPNV bekommen habe, dass diese aber von der Bevölkerung überhaupt nicht angenommen werde.

Ohnehin habe die Schülerbeförderung nur deshalb halbwegs funktioniert, weil seinerzeit dafür ein zusätzlicher Zug eingesetzt wurde: "Mit dem Wegfall dieses Zuges war klar, dass ein Fiasko entsteht", war man einer Meinung. "Das Konzept ist gescheitert, deshalb muss wieder eine durchgängige Busverbindung her", brachte Martin Biebl (ILS) die knapp einstündige Debatte auf den Punkt und war sich am Ende mit seinen Kollegen einig, diese Forderung auf den Tisch zu bringen.

Betroffene Grundschüler

Leidtragende des Fahrplanwechsels der Deutsche Bahn sind nicht nur die Schüler, die morgens nach Sigmaringen fahren. Auch die Stettener Grundschüler sind von den neuen Fahrzeiten betroffen, weil die Schulbusse seither deutlich früher fahren. Fuhren die Grundschüler aus Storzingen früher beispielsweise erst um 8.01 Uhr mit dem Bus nach Stetten, so werden sie jetzt bereits um 7.37 Uhr eingesammelt und sind mit ihren kleinen Mitschülern aus Frohnstetten und Nusplingen bereits eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn an der Schule.

Zwar werden die dort von der Schulsozialarbeit betreut, doch ist die Situation für alle Beteiligten unbefriedigend. "Es kann nicht sein, dass Sechsjährige morgens eine halbe Stunde vor Schulbeginn rumhängen müssen", bemängelt daher Gemeinderat Daniel Sauter (FW). (gfe)