Stetten am kalten Markt Gemeinderat: Kanalnetz-Untersuchung läuft bis 2025

Auf Vorschlag von Andreas Stauß vom Sigmaringer Ingenieurbüros Kovacic legte der Gemeinderat den Zeitplan für die anstehende Wiederholungsprüfung nach der Eigenkontrollverordnung des Kanalnetzes in Stetten fest

Beauftragt wurde das Büro Kovacic, die Sache zu begleiten. Dabei sollen für Honorarleistungen gut 46 000 Euro anfallen. In Abstimmung mit dem Landratsamt, kann die Wiederholungsprüfung in drei Abschnitte aufgeteilt werden. So sollen ab 2018 im ersten Abschnitt rund 15 Kilometer Kanäle via Kamerawagen befahren und die Schächte in einem 3-D-Verfahren gescannt werden. Im Jahr 2022 sollen weitere 15 Kilometer Kanäle untersucht werden und drei Jahre später dann die restlichen 15 Kilometer. "Die drei Jahren zwischen den Inspektionsabschnitten wollen wir zur Sanierung der schadhaften Kanäle nutzen", klärte Stauß auf, bevor das Gemeinderatsgremium dem Vorschlag zustimmte.