Stetten am kalten Markt Garten- und Wohngemeinschaft steht vor der Auflösung

Die Garten- und Wohngemeinschaft in Stetten ist nach ihrer jüngsten Jahresversammlung ohne Führung.

Stetten a.k.M. – Eine bedeutende Zusammenkunft haben die Mitglieder der Garten- und Wohngemeinschaft Stetten a.k.M. hinter sich. Zum einen haben die Anwesenden die vom Vorstand vorgeschlagene Änderung des Vereinsnamens abgelehnt, dafür aber den sonstigen Änderungen der Satzung ebenso zugestimmt. So wurde beschlossen, den Jahresbeitrag auf 41 Euro anzuheben. Zum anderen fand sich bei den Wahlen niemand bereit, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen, sodass nun wohl ein Treuhänder des Landesverbands die Führung übernehmen wird.

Bereits im vergangenen Jahr war die Gemeinschaft knapp an der Führungslosigkeit vorbei geschrammt. Nur weil sich Neumitglied Jürgen Schäfer spontan bereit erklärt hatte, die Stellvertreterposition zu übernehmen, ließ sich seinerzeit Gemeinschaftsleiter Josef Gilch überreden, den Verein noch ein Jahr kommissarisch weiter zu führen, in der Hoffnung, dass sich neue Köpfe finden. Allein getan hat sich diesbezüglich nichts. "Es ist mir leider nicht gelungen, jemanden zu finden", bedauerte Gilch.

Doch in weiser Voraussicht hatte der Vorstand für diesen Fall vorgesorgt und in die neue Satzung einen Passus aufnehmen lassen, der im Falle einer ergebnislosen Vorstandswahl dem Landesverband die Möglichkeit einräumt, einen Treuhänder zu bestimmen, der den Verein nach innen und nach außen alleine vertritt. "Der Treuhänder muss spätestens innerhalb eines Jahres eine erneute Mitgliederversammlung einberufen", klärte der noch amtierende Gemeinschaftsleiter Josef Gilch die Anwesenden vor der Abstimmung auf.

Gilch war es auch vorbehalten, die Versammlung bis zu den anstehenden Neuwahlen zu leiten. In souveräner Manier wickelte er die anstehenden Formalien und kritischen Tagesordnungspunkte ab. Ausführlich klärte er über die vorgesehene Satzungsänderung auf. Insbesondere die Änderung des Vereinsnamens in "Verein Wohneigentum Stetten a.k.M." lag dem gesamten Vorstand am Herzen, wurde jedoch von der Versammlung nicht mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit ausgestattet. Dafür stimmten die Anwesenden einstimmig dafür, den Beitrag, ab dem kommenden Jahr auf 41 Euro zu erhöhen. Grund: "Wir müssen ab 2018 alleine 36 Euro an den Landesverband abführen, die anderen fünf Euro brauchen wir zur Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs", hatte Josef Gilch zuvor erläutert. Ebenso einstimmig segnete die Versammlung eine kleine Aufwandsentschädigung für Vorstandsmitglieder ab, denen zukünftig die Nutzungsgebühren für gebührenpflichtige Geräte des Vereins erlassen werden. "Vielleicht können wir so wieder mehr Mitglieder motivieren, im Vorstand mitzuarbeiten", begründete Gilch dies.

Dennoch fand sich bei den Wahlen für die Spitze der Garten- und Wohngemeinschaft Stetten a.k.M. niemand, der bereit gewesen wäre, in die Bresche zu springen. Auch Gilchs Stellvertreter Jürgen Schäfer sah sich, wie er klarmachte, "außerstande, das Amt zu übernehmen". Er wohne auf der Heidenstadt und habe noch nicht mal einen Internetanschluss. "Es ist mir so quasi unmöglich, mit dem Landesverband, den Mitgliedern und dem Vorstand zu kommunizieren", bat er um Verständnis. Auch für Beisitzerin Silvia Fröhlich, die Gilch nach acht Jahren mit einem Präsent aus dem Gremium verabschiedete, ließ sich kein Nachfolger finden. Lediglich Beisitzerin Beate Rebholz-Burger erklärte sich für eine weitere Amtsperiode bereit. Als Delegierte stellten sich Cordula Speer-Scholz, Josef Gilch und Mareike Urbon zur Verfügung.

"Damit läuft jetzt wohl alles darauf hinaus, dass das Siedlerhaus geschlossen wird, dass Geräte nicht mehr ausgeliehen werden können und dass der Verein über kurz oder lang aufgelöst wird", fasste Josef Gilch die Wahlen etwas frustriert zusammen. Allerdings sei dafür eine neue Versammlung einzuberufen, bei der sich durchaus eine neue Mannschaft formieren könne.

So konnten auch die anstehenden, hochrangigen Ehrungen die Stimmung kaum mehr aufhellen. Insbesondere dem Ehepaar Helene und Gabriel Veh, das dem Verein seit 60 Jahren die Treue hielt und seit Jahrzehnten auch im Vorstand mitwirkt, dürfte angesichts der trüben Aussichten für den Verein, das Herz geblutet haben. Gemeinsam mit Johann Ritter, der für 25-jährige Treue geehrt wurde, durften sie dennoch den verdienten Applaus der Versammlung entgegennehmen.

Die Gemeinschaft

Ansprechpartner bei dem Verein: Jürgen Schäfer, Nusplingen-Heidenstadt; Telefon 01 51/23 93 73 41; Email: j-e-schaefer@gmx.de

Der Verein zählt aktuell 254 Mitglieder. Der Beitrag beträgt 36 Euro (ab 2018: 41 Euro) und umfasst neben einer Grundstücks- und Bauherrenhaftpflichtversicherung sowie einer Monatszeitschrift auch diverse Service- und Beratungsleistungen des Landesverbands. Die Mitglieder können Autoanhänger, Baugerüst, Motorhacke, Vertikutierer, Heckenschere, Rasenwalze und anderes ausleihen. (gfe)