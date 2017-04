Stetten a.k.M. Frohnstetter Pfarrkirche St. Silvester wird 400 Jahre alt

Der Grundstein der Pfarrkirche wurde 1617 gelegt, seitdem haben sich Innenausstattung und Räume mehrmals gewandelt. Was das Gebäude ausmacht, was es geprägt hat und was es mit der Frohnstetter Pfarrchronik auf sich hat.

Im April kann die Pfarrgemeinde Frohnstetten das 400-jährige Jubiläum der Grundsteinlegung ihrer St. Silvesterkirche feiern. Eine gusseiserne Tafel, die an einer Seitenwand des Kircheninnenraums angebracht ist, erinnert noch an ihre Stifter, den damaligen Ortsherrn Dietrich von Westerstetten und seine Ehefrau Barbara von Stauffenberg. Diese beauftragten seinerzeit den bekannten Baumeister Martin Balbierer aus dem Schweizer Kanton Graubünden mit dem Bau des Gotteshauses. Es bestand zuvor bereits eine Holzkirche im Ort, diese wurde aber im Zuge des Neubaus abgebrochen. Auch die St. Silvesterkirche wandelte über die Jahrhunderte ihr Gesicht.

Die Frohnstetter Kirche war in der Folgezeit von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Aber selbst in schlechten Zeiten fanden sich immer wieder engagierte Christen im Ort, die den Fortbestand ihrer Kirche sicherten und deren Entwicklung förderten. Mehrfach wurden die Kirche erweitert und die Ausstattung vervollständigt. Besonders erwähnenswert ist der reich dekorierte Altaraufbau aus dem frühen Rokoko sowie das heute noch den Chorraum prägende große Altarbild mit der Darstellung des Heiligen Silvester, der mit einer Hand auf das Dorf Frohnstetten in seiner damaligen Form hinweist. Der Heilige Silvester als Fürbitter für das Dorf empfiehlt es der Jungfrau Maria, die das Anliegen der Heiligen Dreifaltigkeit überbringt.

Eine wahre Fundgrube mit eine Vielzahl von Daten und Aufzeichnungen über örtliche Begebenheiten aber auch über das Geschehen in der Kirchengemeinde stellt die Frohnstetter Pfarrchronik dar, die von Pfarrer Raphael Bumiller 1877 begonnen und von seinen Nachfolgern bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts weitergeführt wurde. So ist darin etwa zu lesen, dass aufgrund der zunehmenden Einwohnerzahl des Dorfes die Kirche in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts deutlich ausgebaut und verlängert wurde. Die Ortspfarrer unterstützen die Erweiterungsmaßnahmen und finanzierten teilweise aus Eigenmittel sogar Teile der Innenausstattung. In den Wirren der beiden Weltkriege büßte die Pfarrgemeinde einen Großteil ihres Besitzes durch die Abtretung von Grundstücken an den Truppenübungsplatz Heuberg ein und musste zum Ende des Zweiten Weltkrieges sogar ihre Kirchenglocken und Messingleuchter abgeben. Zumindest zwei Glocken und die Leuchter haben aber den Weg zurück gefunden.

Einige aus Frohnstetten gebürtige Priester wie Wilhelm Dreher, Oskar Räffle und Julius Dreher feierten in der Kirche unter großer Anteilnahme ihre Primiz. Nicht zu vergessen der wohl bekannteste Geistes- und Gottesmann der Gemeinde, der Benediktinerpater Lambert Nolle. Zwischen seinen Stationen im englischen Erdington und in Palästina, feierte er 1922 in seinem Heimatdorf seine Nachprimiz.

In den vergangenen zehn Jahren erfuhr das Gotteshaus noch einmal eine umfangreiche und gründliche Sanierung, die mit einem großen Anteil an ehrenamtlicher Unterstützung erbracht wurde. Sowohl der Turm als auch der Innenbereich und die Außenfassade waren betroffen. Heute erstrahlen sowohl die Kirche als auch der großzügig gestaltete Kirchenvorplatz in neuem Glanz und bietet einen ortsbildprägenden Blickfang inmitten des Dorfes.

Aus Anlass des Kirchenjubiläums lädt die Pfarrgemeinde am Ostermontag, 17. April, 9.30 Uhr zu einem feierlichen Festgottesdienst mit Dekan Christoph Neubrand ein, der vom örtlichen Kirchenchor und dem Musikverein mit der „Missa Brevis“ musikalisch gestaltet wird. Im Anschluß an den Gottesdienst findet auf dem Kirchvorplatz ein Stehempfang statt. Gleichzeitig besteht die Gelegenheit, in der Kirche die vorbereitete Bilderausstellung zu besuchen und mit ihr eine Zeitreise durch die wechselhafte Historie der Pfarrkirche zu unternehmen. Wer sich noch detaillierter mit der Kirchengeschichte beschäftigen möchte, für den liegt eine ausführlich recherchierte und bebilderte Festschrift bereit, die gegen eine kleine Spende mitgenommen werden kann. Die Bilderausstellung in der Kirche kann auch nach dem Jubiläumsfest noch besucht werden.