Stetten am kalten Markt Förderverein "Militärgeschichtliche Sammlung Stetten a.k.M." trifft sich

Auch im dritten Anlauf ist es dem Förderverein "Militärgeschichtliche Sammlung Stetten a.k.M." am vergangenen Samstag nicht gelungen, eine vom Vorstand seit längerer Zeit angestrebte Satzungsänderung, in die Tat umzusetzen. Grund: Es waren erneut zu wenige Mitglieder bei der Versammlung zugegen.

Dabei war die Zusammenkunft im Soldatenheim eigentlich sehr gut besucht. Doch liegt die Latte der erforderlichen Majorität zur Änderung der Satzung derart hoch, dass sie "kaum zu reißen ist", wie ein Versammlungsteilnehmer es formulierte. Denn dafür müsste die Hälfte der Mitglieder anwesend sein. Und genau darin liegt die Krux, wie Vorsitzender Horst Dombrowski erläuterte. "Unsere Mitglieder wohnen verstreut in der gesamten Republik bis hinein nach Österreich und in die Schweiz", machte er deutlich. Immerhin ein gutes Drittel der Mitglieder würde weiter entfernt von Stetten wohnen. Da sei es irgendwie schon verständlich, dass man nicht zur Hauptversammlung komme, zeigte der Vorsitzende einerseits Verständnis.

Andererseits machten Dombrowski und sein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Kopp im Laufe der Versammlung deutlich, wie elementar die angestrebte Satzungsänderung für die Zukunft des Fördervereins ist. So sind nach derzeitigem Stand die Eigentumsrechte vorhandener Exponate und Ausstellungsstücke ungeklärt beziehungsweise gehen nach Anschaffung durch den Förderverein in den Besitz des Bundes über: "Solange die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, ist der Vorstand nicht bereit, weitere Gelder zu investieren", legte Dombrowski unmissverständlich dar. Weil überdies mit der neuen Satzung noch weitere gewichtige Punkte geregelt werden sollen, debattierte die Versammlung diverse Lösungsansätze, die bis hin zur möglichen Auflösung und anschließender Neugründung des Vereins reichten. Auf Vorschlag von Bürgermeister Maik Lehn will man es nun aber zunächst mit einer neuen Versammlung, diesmal allerdings unter der Woche, versuchen. "Vielleicht kommt da der eine oder andere aus der Region doch eher als am Wochenende", begründete Lehn.

Vor dem Hintergrund der offenen Rechtslage habe der Verein ansonsten nicht viele Aktivitäten entwickelt wie Horst Dombrowski in seinem Rechenschaftsbericht wissen ließ. Neben mehreren Sitzungen des Vorstands hätten die ehrenamtlichen Helfer des Vereins an den acht Öffnungstagen des Museums stolze 421 Besucher gezählt und betreut, wofür es "herzlich Dank zu sagen" gelte. Leider sei es nicht gelungen, den Helferkreis zu erweitern, sodass die Last weiterhin auf wenigen Schultern liege. Wie er ferner wissen ließ habe man das Feuerwehrmuseum inzwischen von der militärgeschichtlichen Sammlung abgetrennt, weil dort die Aufsicht nicht gewährleistet werden konnte. "Feuerwehr und DRK haben nun aber einen eigenen Zugang zu ihrer Ausstellung", so der Vorsitzende.

Wie der abschließend wissen ließ, werde die militärische Zuständigkeit für Sammlung künftig wieder in die Hände des Truppenübungsplatzkommandeurs übergehen, was hoffentlich wieder mehr Kontinuität zur Folge habe. Nachdem Schatzmeister Alexander Hersam Einsicht in seine Bücher gewährte, zollte Bürgermeister Maik Lehn allen seinen "großen Respekt". Bei den abschließenden Neuwahlen wurde Walter Sambil die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden übertragen, während Wolfgang Kopp künftig als zweiter Beisitzer fungiert. Das Amt des Sekretärs blieb in den Händen von Fritz Halder.

Kontakt

In der Militärgeschichtlichen Sammlung des Standortes Stetten a.k.M. wird die über 100-jährige Militärgeschichte der Garnison von der Kaiserzeit bis zur Bundeswehr auf einer Fläche von mehr als 900 Quadratmetern eindrucksvoll dargestellt. Im Jahr 2017 öffnet die Sammlung an folgenden Sonntagen ihre Pforten: 2. April, 7. Mai, 2. Juli, 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember. Der Parkplatz befindet sich beim Soldatenfreizeitheim und ist ausgeschildert. Führungen der Gruppen können unter folgender Email-Adresse abgesprochen werden: MarcusKlotz@Bundeswehr.org (gfe)