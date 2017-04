Stetten am kalten Markt Feuerwehrkapelle ehrt Musiker

Bei der Feuerwehrkapelle kam es anlässlich des Jahreskonzerts zu einer Reihe von Ehrungen:

Stetten a.k.M. (hps) 50 Jahre aktive Mitgliedschaft als Musiker und Vorstandsmitglied in der Feuerwehrkapelle (FWK), das ist die bisherige Lebensbilanz von Bernd Werner. Seine Ehrung stand im Mittelpunkt des Jahreskonzerts der Stettener Feuerwehrkapelle. Vorsitzender Jürgen Schwochow rechnete in seiner Laudatio vor: "Ein halbes Jahrhundert Blasmusik sind mindestens 3500 Proben und Auftritte und wenigstens 11 000 Stunden Zeitaufwand für das Proben zu Hause." In den vergangenen fünf Jahrzehnten war Werner unter anderem sechs Jahre lang, von 1985 bis 1991, Vorsitzender der FWK. Insgesamt gehörte er 26 Jahre in verschiedenen Funktionen der Vorstandschaft an. Nach wie vor ist Werner aktiver Musiker und spielt das erste Euphonium. Die FWK würdigte dieses Engagement mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und dem Ehrenbrief.

Zehn Jahre später als Bernd Werner trat Andi Bosch 1976 in das Orchester ein. Seit 16 Jahren gehört Bosch ununterbrochen dem Vorstandsgremium an. Seit 2009 arbeitet der Hornist als Beisitzer im Leitungsteam mit. Die FWK verlieh für das 40-jährige Engagement die Ehrennadel mit Gold und Diamant und die entsprechende Urkunde.

Seit 30 Jahren sind Barbara Schiefer und Wolfgang Goreth Mitglieder der Feuerwehrkapelle. Die Klarinettistin gehörte von 2007 an für sechs Jahre der Vorstandschaft an. Von 2009 bis 2012 war sie stellvertretende Vorsitzende der FWK. Ihre Musikbegeisterung setzte sich, wie der Vorsitzende betonte, auch in der Familie fort. Heute gehören ihre beiden inzwischen erwachsenen Töchter ebenfalls dem Blasorchester an.

Diese innerfamiliäre Vorbildposition nahm auch Wolfgang Goreth ein. Sein Sohn Niklas wirkte in diesem Jahr zum ersten Mal als Schlagzeuger beim Konzert mit. Von 2002 bis 2004 gehörte der Hornist als Beisitzer der Vorstandschaft an. Seit Februar ist er wieder im Führungsgremium tätig und bekleidet das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Goreth und Schiefer haben sich mit ihrem 30-jährigen Engagement für die Ehrenmitgliedschaft in der FWK qualifiziert.