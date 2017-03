Stetten am kalten Markt Feuerwehr in Storzingen erhält mit Fritz Metzger einen neuen Ehrenkommandanten

Feuerwehr in Storzingen erhält mit Fritz Metzger einen neuen Ehrenkommandanten

Stetten am kalten Markt

Krönender Höhepunkt der jüngsten Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Stetten a.k.M. war die Ernennung von Fritz Metzger zum Ehrenabteilungskommandanten der Storzinger Feuerwehr.

Bürgermeister Maik Lehn war es vorbehalten, im proppenvollen Saal des Gemeindehauses Weckenstein die Verdiente des altgedienten Wehrmannes zu würdigen, der erst im vergangenen Jahr in die Altersmannschaft der Storzinger Abteilung wechselte und seither als deren Sprecher fungiert.

Metzger habe nach seinem Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 1972 eine beachtliche Karriere hingelegt und sich durch Lehrgänge und Fortbildungen schnell zum Zugführer und später bis zum Oberbrandmeister qualifiziert. Im April 1985 habe Metzger das Amt des Abteilungskommandanten übernommen und dieses bis März 2001 in vorbildlicher Weise geführt. "Mit Weitblick, Sachkunde und Kameradschaft haben sie die Storzinger Abteilung in diesem langen Zeitraum geführt und geleitet", sagte Lehn.

Auch die sehr enge Zusammenarbeit und Kooperation mit der Gesamtwehr Stetten sei ein Verdienst seiner souveränen Führungstätigkeit, lobte das Gemeindeoberhaupt. Nicht zuletzt seien der Umbau des Feuerwehrgerätehauses und die Vorarbeiten zur Beschaffung eines wasserführenden Fahrzeugs für die Abteilung Storzingen in Metzgers Amtszeit gefallen.

Selbst nach der Übergabe seines Kommandos sei er dem Führungszirkel der Storzinger Wehr treu geblieben und habe bis ins Jahr 2016 das Amt des Schriftführers ausgeübt. Für seine Verdienste um die Freiwille Feuerwehr und seinen jahrzehntelangen aktiven Dienst war Metzger bereits mit den Feuerwehrehrenzeichen in Silber und Gold ausgezeichnet worden, erinnerte Lehn.

Und auch die politische Gemeinde Stetten a.k.M. habe seine Leistungen mit der Verleihung der Silbernen Verdienstmedaille gewürdigt. Umso mehr freue es ihn, dass der Gemeinderat dem Antrag des Feuerwehrausschusses nun einstimmig gefolgt sei, Metzger zum Ehrenabteilungskommandanten zu ernennen, sagte Lehn. Unter tosenden Beifall der Versammlung beglückwünschte er den Jubilar und überreichte die Ehrenurkunde.