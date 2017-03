Stetten am kalten Markt Feuerwehr ehrt zahlreiche Blauröcke bei Jahresversammlung im Gemeindehaus Weckenstein

Die Stettener Gesamtwehr hält ihre Jahrensversammlung ab. Dabei erfahren die Feuerwehr-Männer viel Lob und freuen sich darüber, dass die Jugendfeuerwehr mittlerweile 25 Aktive, darunter sieben Mädchen, in ihren Reihen zählt.

Stetten a.k.M. – Höchstes Lob aus berufenem Mund durften die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stetten a.k.M. am Samstagabend entgegen nehmen. Sowohl Kreisbrandmeister Michael Hack als auch Bürgermeister Maik Lehn und der Vorsitzendende des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen, Friedrich Sauter, attestieren den Blauröcken bei ihrer Hauptversammlung im Gemeindehaus Weckenstein in Storzingen professionelle Arbeit geleistet und die Sicherheit der Bürger das ganze Jahr über gewährleistet zu haben.

Vor dem Hintergrund des schweren Verkehrsunfalls vom vorletzten Wochenende, bei dem den Einsatzkräften mit der Bergung eines Opfers und eines Schwerverletzten einiges abverlangt worden war, fasste Kommandant Wolfgang Neusch die 22 scharfen Einsätze des Jahres 2016 so zusammen: "Da ist alles Gott sei Dank relativ ruhig verlaufen." Dennoch seien insgesamt 450 Stunden reine Einsatzzeit zusammen gekommen, in denen die Schlagkraft und Einsatzfähigkeit jederzeit unter Beweis gestellt worden sei. Dass weder bei den Einsätzen noch bei den Proben nennenswerte Unfälle zu verzeichnen waren, führte der Stettener Feuerwehrchef auf die fundierte Ausbildung, die professionelle Probenarbeit in allen Abteilungen sowie auf das gute Zusammenspiel der Hauptwehr mit den Abteilungswehren zurück. "Wir sind eine Feuerwehr, verfolgen alle das gleiche Ziel und sind letztlich aufeinander angewiesen", sagte Neusch und ergänzte: "Wir dürfen auch ein wenig stolz auf unsere Arbeit sein."

Ganz besonders stolz dürfen die Verantwortlichen auf die neu aufgestellte Jugendfeuerwehr sein. Denn was Jugendwart Joachim Lemke zu berichten hatte, war aller erste Sahne. So haben sich die Zentralsierung der Jugendwehr in Stetten und die intensiven Werbeaktionen inzwischen ausgezahlt. Was mit zehn Kindern im Alter ab acht Jahren begann, ist unter der Regie der engagierten Jugendgruppenleiter Manuel Koch, Kevin Hagg, David Heinemann, Janik Quarleiter und Claudia Steinert inzwischen zu einer stattlichen Truppe von 25 Jugendlichen, davon sieben Mädchen, angewachsen. Von der Teilnahme an Wettkämpfen und Ausstellungen, Hauptübungen und dem Stettener Oktober bis hin zur fordernden 24-Stunden-Übung und dem erfolgreichen Ablegen des Abzeichens "Jugendflamme 1" reichte die Palette der Aktivitäten. Bald sei auch der neue Jugendraum im Rettungszentrum fertig gestellt, in den rund 1000 Arbeitsstunden investiert wurden, berichtete Joachim Lemke, der ankündigte, sein Amt in absehbarer Zeit an Manuel Koch zu übergeben.

Ausführlich ließen Schriftführer Peter Klett und der Vertreter der Altersmannschaft, Arnold Sieber, das vergangene Jahr Revue passieren, ehe der Bericht von Elke Gehrling aus dem Bereich der Notfallseelsorge Sigmaringen starke Beachtung fand. Zu mehr als 150 Einsätzen mussten die Notfallseelsorger im vergangenen Jahr ausrücken und waren den Einsatzkräften von Polizei, DRK und Feuerwehr dabei häufig "eine sehr große Hilfe und Unterstützung", wie Wolfgang Neusch und Kreisbrandmeister Michael Hack unisono bestätigten. Nach dem Grußwort von Bürgermeister Maik Lehn, in dem er den Blauröcken für ihren unermüdlichen Einsatz dankte und den Wehren "weiterhin die ganze Unterstützung der Gemeinde" zusicherte, war es für den Kreisbrandmeister die schönste Aufgabe, langgediente Feuerwehrmänner im Namen des Landes Baden-Württemberg auszuzeichnen.

Unter den ehrenvollen Klängen der Stettener Feuerwehrkapelle durfte sich dabei Andreas Beck von der Abteilung Frohnstetten für seinen 25-jährigen aktiven Dienst über das silberne Feuerwehrehrenzeichen freuen. Seit vier Jahrzehnte leisten Werner Beck, Bernhard Fröhlich, Helmut Jung, Karl-Heinz Löffler, Erich Marquart und Wolfgang Neusch aktiven Dienst in der Stettener Wehr. Sie durften daher das goldene Feuerwehrehrenzeichen des Landes samt Urkunde entgegen nehmen. Tosender Applaus der Versammlung und der Marsch "Alte Kameraden" der Kapelle waren dabei verdienter Lohn. Eine Welle der Sympathie ging durch den Saal, als Bürgermeister Maik Lehn schließlich die Ernennung von Fritz Metzger zum Ehrenabteilungskommandanten der Storzinger Wehr verkündete. (Der SÜDKURIER wird darüber noch berichten).

Zu guter Letzt wurden zahlreiche Wehrmänner unter dem Beifall ihrer Kameraden befördert, bevor die Versammlung mit einem Ausblick auf die nächsten Termine zum gemütlichen Teil über ging, bei dem die Feuerwehrkapelle für tolle Stimmung sorgte.

