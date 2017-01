Stetten am kalten Markt Feuerwehr Glashütte blickt auf zahlreiche Aktivitäten zurück

Auch wenn die Feuerwehr Glashütte im vergangenen Jahr zu keinem Einsatz ausrücken musste, wurde es den Blauröcken dennoch nie langweilig. So stand neben zahlreichen Aktivitäten, Veranstaltungen und Proben insbesondere die Aus- und Weiterbildung im Fokus. Mit großer Vorfreude blickt die Wehr der Auslieferung ihres neuen Fahrzeugs entgegen, das Ende September ausgeliefert werden soll.

Wie stark die Wehr in das Ortsgeschehen eingebunden ist, war dem Bericht von Schriftführerin Anne Rückbeil zu entnehmen. Egal ob Fasnet, Umwelt- und Kommunaltag, Brandwachen bei Festen, Hammellauf, Floriansfest in Stetten, Vereinspokalschießen oder kreisübergreifende Übungen auf dem Truppenübungsplatz – die Glashütter Wehr war überall mit von der Partie. Einen Erfolg feierte die Wehr mit ihrem ersten Flohmarkt rund um die Alpenblickhalle, der früher von den Bewohnern des Lärchenwegs organisiert wurde und von der Wehr zum Event mit Feierabendhock und Live-Musik erweitert wurde.

Intensiv hat sich die Wehr mit der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs beschäftigt und dabei in Kettenacker, Bierstetten und Herbolzheim Fahrzeuge besichtigt. "Wie ihr wisst, ist es ein TSF-W der Firma Thoma-Wiss geworden", erinnerte Abteilungskommandant Thomas Straub und zeigte sich dankbar, dass die Gemeinde dafür die nötige Summe von knapp 163 000 Euro in die Hand nehme. "Damit sind wir dann top ausgestattet und ich hoffe, dass das Fahrzeug tatsächlich am 30. September aufgeliefert wird", sagte Straub und kündigte sogleich intensive Proben mit dem neuen Gerät an. "Schön wäre es, wenn wir damit bereits unsere Hauptübung abhalten könnten." Ohnehin sei der Probenbesuch im vergangenen Jahr ganz leicht rückläufig gewesen, was Straub auf die vielen andern Aktivitäten sowie die intensive Ausbildung auf der Atemschutzstrecke, im Brandcontainer und auf der Feuerwehrschule in Bruchsal zurückführte. "Alles in allem bin ich stolz auf meine Mannschaft", sagte er und war sich gemeinsam mit Ortsvorsteherin Alexandra Beer sicher, dass sich die Einwohner von Glashütte auf ihre Wehr verlassen können. In ihrem Grußwort betonte Beer den tollen Zusammenhalt der Wehr, die es mehr als verdient habe, endlich ein neues Fahrzeug zu bekommen. Feuerwehrkommandant Wolfgang Neusch hob die Bedeutung der Proben, insbesondere mit dem neuen Gerät hervor und attestiert der Wehr, 2016 hervorragende Arbeit geleistet zu haben.

Nachdem in der Versammlung mit Jürgen Hafner ein neuer Kamerad per Handschlag verpflichtet wurde, stehen der Abteilung derzeit 35 Aktive, davon fünf Frauen, zur Verfügung.