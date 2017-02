Stetten am kalten Markt Feuerwehr Frohnstetten: Spezielle Übungen zeigen Wirkung

Auf ein Jahr ohne Ernstfalleinsatz aber mit verstärkten Aktivitäten im Ausbildungs- und Übungsbetrieb konnte die Frohnstetter Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr bei ihrer Hauptversammlung zurückblicken. Abteilungskommandant Peter Schneider zeigte sich zufrieden, dass das Interesse am Probenbesuch spürbar gestiegen sei, nicht zuletzt auch dank einiger spezieller Übungsszenarien, die realitätsnah angelegt und damit vor allem von den jungen Wehrmänner als interessante und abwechslungsreiche Herausforderungen bewertet wurden.

Im Frühjahr wurde eine groß angelegte Einsatz- und Evakuierungsübung beim Gebäudekomplex der Firma Oerlikon Balzers im Frohnstetter Industriegebiet Ebinger Straße absolviert, bei der auch Fahrzeuge und technische Ausrüstungen der Hauptwehr eingesetzt wurden. Flexibilität und das schnelle Regieren auf wechselnde Aufgabenstellungen waren im Sommer zudem bei einer innovativen Orientierungsübung gefragt, wo es galt, innerhalb kurzer Zeit an wechselnden Einsatzorten einen Flächenbrand zu bekämpfen, Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall zu organisieren und die Rettung einer Person aus der Donau zu bewerkstelligen, blickte der Kommandant zurück.

Neben der Organisation des Übungsbetriebs habe man erfreulicherweise auch den Ausbildungsstau des Vorjahres in jüngster Vergangenheit korrigieren können. Mit Thomas Holdenried habe die Abteilung jetzt einen neuen Gruppenführer in ihren Reihen. Auch einige aufstrebende Jungfeuerwehrmänner hätten mit dem erfolgreichen Absolvieren der Truppmann-Ausbildung und des Funklehrgangs die Basis für weitere Fortbildungen gelegt. Besonderen Wert, so Kommandant Peter Schneider, lege man auf die Pflege der Kameradschaft und des Zusammenhalts in der Abteilung, denn schließlich müsse sich jeder im Ernstfall blind auf seinen Kollegen verlassen können. Für die Zukunft wünscht sich die Frohnstetter Abteilung, dass die für 2019 vorgesehene Neubeschaffung eines Löschfahrzeugs möglichst bald auf die Agenda kommt, schließlich hat das alte Modell bald 50 Einsatzjahre auf dem Buckel. Auch die Beschaffung und das Aufstellen von Stahlcontainern neben der Fahrzeughalle für die Simulation von Brandszenarien steht noch auf Peter Schneiders Wunschliste.

Schriftführer Hermann Löffler ließ noch einmal die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Was den Feuerwehrhock anbetrifft, so hätten sich die Frohnstetter Floriansjünger durchaus einen besseren Gästezuspruch gewünscht. Dieser Umstand schlug sich auch in der Bilanz des neuen Kassierers Christian Hahn nieder, die einen, wenn auch geringen, Negativsaldo aufwies. Sowohl Bürgermeister Maik Lehn als auch Ortsvorsteher Johann Seßler und der Vertreter der Gesamtwehr Thomas Straub bedankten sich für die gezeigte Einsatzbereitschaft der Frohnstetter Wehr und fanden lobende Worte für den guten Ausbildungsstand und den vorbildlichen kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Abteilung.