vor 2 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt Fanfarenzug feiert 18. Geburtstag

Wenn sie auftreten, dann ist immer etwas los: Besonders in der Fasnet, aber nicht nur an diesen tollen Tagen. Die Rede ist vom Fanfarenzug Stetten. Die Gemeinschaft aus Trommlern und Bläsern wird in diesem Jahr 18 Jahre alt. Aus diesem Anlass hatte der Fanfarenzug zum Feiern ins Offiziersheim eingeladen.