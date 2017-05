Stetten am kalten Markt Familienbetrieb Uhren-Optik-Pfeiffer ehrt Mitarbeiter

Seit 90 Jahren präsentiert sich das Uhren-Optik-Fachgeschäft Pfeiffer in der Stettener Lagerstraße als reinrassiger Familienbetrieb. Gegenwärtig arbeitet Steffen Pfeiffer als Vertreter der dritten Generation. Jüngst galt es, langjährige Mitarbeiter zu ehren.

Stetten a.k.M. (hps)

Der Augenoptikermeister kam 2006 in den elterlichen Betrieb, nachdem er seine Ausbildung bis hin zur Meisterreife in auswärtigen Betrieben absolviert hatte. Bei einer Betriebsfeier war Steffen Pfeiffer für seine inzwischen zehnjährige Mitarbeit der jüngste der drei geehrten Pfeiffer-Mitarbeiter. Seniorchef Friedrich Pfeiffer bescheinigte seinem Sohn, einen wesentlichen Anteil an der technischen Optimierung in der Augenoptik-Fachabteilung erbracht zu haben.

Kathrin Blersch hat von 1984 bis 1987 ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau und Fachverkäuferin für Schmuck und Uhren in der Firma Pfeiffer absolviert. Wie Friedrich Pfeiffer unterstrich, hat auch sie familiäre Verbindungen zum Hause Pfeiffer. Ihr Großvater, Georg Blersch, war ein Cousin des Firmengründers Karl Pfeiffer und hat mit ihm zusammen die Fachschule in Furtwangen besucht. Als inzwischen dreifache Mutter unterbrach sie für die Babypausen immer wieder ihre Tätigkeit beim Verkauf, in der Werkstatt bei der Reparatur von Schmuck und Uhren und als Schaufenster-Dekorateurin. Anerkennend stellte Friedrich Pfeiffer fest: "In der Summe ist Kathrin Blersch inzwischen über 25 Jahre in unserem Betrieb und hat sich als Frau für fast alle Fälle bewährt."

Mutter Uta Pfeiffer gehört als Ehefrau von Friedrich Pfeiffer und Mutter von Steffen Pfeiffer nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit zum unverzichtbaren Inventar des Familienbetriebs. Sie stammt aus Biberach und kam, so Friedrich Pfeiffer, "der Liebe wegen" 1967 auf den Heuberg. Zunächst arbeitete sie als Angestellte beim Firmengründer Karl Pfeiffer. Am 24. Juli 1971 heiratete sie Friedrich Pfeiffer.

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst die komplette Büroorganisation, den Einkauf von Uhren und Schmuck, den Verkauf von Uhren, Schmuck und optischen Produkten, den Uhren-Service und die Schaufenster-Dekoration, sagte Seniorchef Friedrich Pfeiffer.