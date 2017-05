Stetten am kalten Markt Evangelische Kirchengemeinde sucht Organisten

Die evangelische Kirchengemeinde in der Garnisonsgemeinde sucht einen neuen Organisten. Die Bemühungen sollen nun intensiviert werden.

Der 17. Februar 2017 war für die evangelische Kirchengemeinde in Stetten ein schwerer und einschneidender Tag. Denn an diesem Freitag verstarb völlig unerwartet Walter Keinath. Seit 2004 gehörte der Organist zum lebenden Inventar der Kirchengemeinde. Ob Sonntagsgottesdienst, Taufe, Trauergottesdienst oder Konfirmation – Keinath war immer zur Stelle, erweckte die wertvolle Orgel im evangelischen Gotteshaus zum Leben und schuf mit ihr eine offene Atmosphäre für das Wort Gottes.

Daran erinnern sich die Protestanten der Garnisonsgemeinde mit Wehmut zurück. Denn trotz intensiver Suche ist es ihnen bislang nicht gelungen, einen Nachfolger für Walter Keinath zu finden. Deshalb ist im Pfarrbüro allwöchentliches Krisenmanagement angesagt. Davon berichtet Regina Gratius. Die Pfarrsekretärin hat nämlich die Aufgabe, von Woche zu Woche einen Organisten zu finden, der den Stettener Gottesdienst begleitet.

Natürlich hat Regina Gratius einen Adressenpool mit den Anschriften von Orgelspielern aus dem Umkreis. Dennoch ist die wöchentliche Suche nicht einfach, stellt sie fest. "Jeder der Organisten gehört schon zu einer Gemeinde", begründet sie ihre Probleme bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Deswegen muss sie darauf hoffen, dass einer von ihnen am nächsten Sonntag frei hat oder bereit ist, für einen zweiten Gottesdienst nach Stetten zu kommen.

Natürlich ist es für den Sonntagsgottesdienst in Zeiten der Ökumene egal, ob der Organist evangelisch oder katholisch ist. Dennoch gibt es auch hier Eingewöhnungsschwierigkeiten für die Stellvertretreter. Gratius erklärt das so: "Stetten gehört zur badischen Landeskirche und liegt leider im letzten badischen Zipfel." Konkret heißt das, dass die nächst wohnenden Organisten zwar mit dem Ritus der württembergischen, lutherischen Landeskirche vertraut sind, sich aber für einen Gottesdienst in der badischen Landeskirche, einer unierten Kirche, umstellen müssen. Aber auch das haben die Stettener im Griff. Eine große Notiz am Spieltisch weist den Organisten aus dem Württembergischen so auf die badischen Besonderheiten hin. Dazu gehört, dass bei der Eröffnung die Zwischengebete der Gemeinde gesungen werden. Bei den Katholiken und in der württembergischen Landeskirche werden diese Texte eher gesprochen, in der badischen Landeskirche bevorzugt gesungen.

Wie sehr die Orgelmusik zum Sonntagsgottesdienst gehört, erlebten die Stettener vor einiger Zeit. Der Militärpfarrer hatte zum Gottesdienst sein CD-Abspielgerät mitgebracht, das er sonst zum Feldgottesdienst nutzt. Obwohl es an die Lautsprecheranlage der Stettener Kirche angeschlossen war, konnte die Musikkonserve den lebendigen Orgelklang nur teilweise ersetzen. Jetzt soll die Suche nach einem neuen Organisten verstärkt werden. Unter anderem sind Anzeigen in Fachpublikationen geplant.

Blick in die Zukunft

Die Position am Rande des Badnerlandes birgt für die Stettener Gemeinde auch Probleme für die Anfahrt von Prädikanten und Pfarrern, die in der noch pfarrerlosen Zeit für die Gottesdienste in der Garnisonsgemeinde gebraucht werden. Deswegen zeichnet sich ab Herbst Entspannung ab, wenn der neue Pfarrer sein Amt antritt. Der neue Organist sollte idealerweise, so formuliert es Gratius, zum einen in der Nähe wohnen und zum anderen noch bei keiner anderen Kirchen- oder Pfarrgemeinde unter Vertrag stehen. (hps)