Es soll besser werden

SÜDKURIER-Mitarbeiter Herrmann-Peter Steinmüller beschäftigt sich mit den Versprechungen, den Schülerverkehr zwischen Storzingen und Sigmaringen zu verbessern

"Die Beteiligten sind sich nach der heutigen Sitzung einig, dass es oberstes Ziel ist, den verlässlichen Transport der Kinder zur Schule wieder dauerhaft herzustellen" – mit diesen Worten beginnt die Presseerklärung des Landratsamtes zum Runden Tisch in Sigmaringen. Wer hätte das gedacht? Was bitte soll sonst das oberste Ziel bei einem Schülerverkehr sein? Wenn dann noch vermerkt wird, "die Deutsche Bahn hat zugesagt, durch fahrplantechnische und organisatorische Maßnahmen die Zuverlässigkeit der Schienenverbindung herzustellen", fragt man sich nicht nur, durch welche als die genannten Maßnahmen die Bahn pünktlicher werden will, sondern auch, was die Bahn bisher unternommen hat? "Darüber hinaus waren sich die Beteiligten einig, dass mittelfristig auch infrastrukturelle Fragen zur Stabilisierung der Schienenverbindungen im Landkreis Sigmaringen betrachtet werden müssen." Mit anderen Worten: Die Bahnanlagen sollen in Schuss gehalten werden. Hier reiht sich Worthülse an Worthülse. Wer sich einen konkreten Stufenplan, unterteilt in einen klar formulierten Punktekatalog, erhofft hatte, wird enttäuscht. Aber ist die Bahn überhaupt der richtige Ansprechpartner? Es muss ja heutzutage alles billig sein. Das gilt auch bei den Ausschreibungen für Zugverkehre. Dass billig nicht immer gut ist, zeigt sich gegenwärtig überall auf den Schienen, nicht nur in Storzingen.