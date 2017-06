Stetten a.k.M. Es fehlt Geld im Gesundheitssystem

Der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen bei der Orts-CDU in Stetten a.k.M. Kritik an Finanzierung der Krankenhäuser

Stetten a.k.m. –Für den CDU-Bundestagsabgeordneten des Bodenseekreises Lothar Riebsamen war es kein „Heimspiel“ am Mittwochabend im Gasthaus „Sonne“. Es ging um das Thema „Aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Pflege und Gesundheit“. Ein Thema, bei dem er sich auskennt. Schließlich ist er seit acht Jahren Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages.

CDU-Ortsvorsitzender Oliver Beil konnte rund 30 Gäste begrüßen. Und die waren nicht nur interessiert, sondern auch diskussionsfreudig. Politik sei eine komplizierte Sache, stellte Riebsamen fest. Und das gelte besonders für den Gesundheitsbereich. Bis Anfang der 2000-er Jahre hätten die Krankenkassenbeiträge für die Ausgaben gereicht. Doch dann kam der Umschwung und 2,5 Milliarden Euro pro Jahr aus Steuermitteln waren nötig. „Heute sind wir bei 14 Milliarden und die Kassenbeiträge sind auch gestiegen“, erinnerte der Politiker. Bis 1995 gab es keine Pflegeversicherung. In 80 Prozent der Fälle mussten die Sozialämter bezahlen. Riebsamen: „Das war nicht mehr bezahlbar, deshalb haben wir die Pflegeversicherung eingeführt.“ Im Laufe der Zeit bildete sich ein Reformstau.

Das erste Pflegestärkungsgesetz brachte eine Aufwertung der ambulanten Pflege. Die Kurzzeitpflege wurde auf 60 Tage verdoppelt. Dazu kam ein separates Budget für die Tagespflege. Riebsamen fordert mehr Plätze für die Kurzzeitpflege und das auch beim Bundesparteitag in Essen eingebracht. „Dort wurde das einstimmig befürwortet“, machte Riebsamen deutlich. 1995 sei auch die Demenz nicht das große Thema gewesen. Doch das hat sich geändert. Deshalb gibt es seit dem 1. Januar 2017 ein neues Gesetz, wo es fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen gibt. So kommen auch Demente in den Genuss von Leistungen. Riebsamen will auch eine Änderung bei den Beurteilungen der Pflegeheime. „Es kann nicht sein, dass jeder super ist“, kritisierte er und forderte mehr Transparenz. Lob gab es auch für die Pflegestützpunkte. „Da kann jeder kompetente Auskunft bekommen, was sinnvoll für ihn ist und worauf er Anspruch hat.“ Dass Kinderlose höhere Beiträge an die Pflegeversicherung bezahlen müssen, das wurde aus der Versammlung kritisiert.

Das Hospiz – und Palliativgesetz habe eine intensive Diskussion entfacht. Die Politiker wollten parteiübergreifend die aktive kommerzielle Sterbehilfe verbieten, was dann auch stattfand. „Mittlerweile sind wir auch im Palliativbereich im Kreis Sigmaringen hervorragend versorgt“, betonte der Redner. In der Hospizarbeit sieht er nach wie vor beim Ehrenamt einen wichtigen Anteil.

Was tun gegen die Unterfinanzierung vieler Krankenhäuser? Die Kassen zahlen die laufenden Kosten, die Krankenhäuser müssten die Investitionen bezahlen. Doch das Geld fließt nicht. Deshalb hätten viele Kliniken damit begonnen, Investitionen aus dem laufenden Betrieb zu erwirtschaften. „Die Krankenhäuser sind gezwungen, Gewinne zu machen, um Umbaumaßnahmen zu finanzieren“, kritisierte Riebsamen. Hier hake es noch gewaltig. Die Länder würden da ihrer Pflicht nicht nachkommen, Investitionen zu finanzieren. Mittlerweile habe sich durch die Einführung der Fallpauschalen die finanzielle Situation in den Kliniken deutlich verbessert.

Einen kleinen Seitenhieb gab es aus der Zuhörerschaft. Dass die Länder zu wenig Geld gegeben haben, das sei schon viele Jahre so und „nicht erst seit der jetzigen Landesregierung.“ Kritik gab es auch an der Privatisierung der Krankenhäuser im Landkreis und der umfangreichen Dokumentationspflicht. Sei eine Versorgung besser, weil sie mehr dokumentiert wird? Auch die Qualität einer Klinik an den Arztstellen zu messen, das sei eine ungute Entwicklung. Es fehle auch oft die Zeit, mit einem Patienten zu sprechen. Eine Hilfskraft könne das nicht leisten, betonte ein Insider.