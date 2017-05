Stetten am kalten Markt Erfolgreicher Einspruch vor Gericht

Noch im Gerichtssaal erhielt ein 25-jähriger Kraftfahrer in der zweiten Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen seinen Führerschein von Richterin Nadine Zieher persönlich zurück, der ihm vier Monaten zuvor wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort vorläufig weggenommen worden war. Nun wird der Kraftfahrer, sobald das Urteil rechtskräftig ist, mit seinem Anwalt für den Entzug der Fahrerlaubnis eine Entschädigung von der Justiz verlangen.

Sigmaringen/Stetten a.k.M. –

Rückblende: Der Mann war im Juni vergangenen Jahres in Stetten a. k. M. mit seinem Transporter rückwärts in den Hof eines Kunden gefahren, um diesen zu beliefern. Da der Empfänger nicht zu Hause war, hatte der Kraftfahrer eine sogenannte Benachrichtigungskarte in den Briefkasten geworfen und war weiter gefahren. Dass er bei seinem Rückwärts-Rangieren das Dach touchiert und beschädigt hatte, wurde jedoch von ihm bestritten. Der als Zeuge geladene Kunde sagte aus, dass er von seinem Sohn auf den Schaden am Dach aufmerksam gemacht worden sei und daher wenige Tage später Anzeige gegen Unbekannt erstattet habe.

In der Zwischenzeit sei der Schaden auch behoben und von der Versicherung bezahlt. In der Verhandlung zeigte sich der Rentner großzügig und erklärte mit Blick auf den durch den Führerscheinverlust arbeitslos gewordenen Kraftfahrer: "Von mir aus kann er weiter schaffe." Eine als Zeugin geladene Rentnerin aus der Nachbarschaft konnte sich daran erinnern, von ihrem Küchenfenster aus den weißen Sprinter-Transporter in der Einfahrt gesehen und auch ein Rapschen gehört zu haben. Dem Gericht gegenüber erklärte die Frau: "Ich dachte, der wird schon eine Nachricht in den Briefkasten werfen, wenn etwas passiert ist." Ob dabei jedoch definitiv etwas kaputt gegangen sei konnte sie nicht sagen.

Zunächst hatte das Amtsgericht Sigmaringen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort einen Strafbefehl gegen den Kraftfahrer erlassen, gegen den der 25-Jährige mit seinem Anwalt Einspruch eingelegt hatte. Mit Zustimmung des Angeklagten und seines Verteidigers wurde vom Gericht ein Sachverständiger damit beauftragt, ein Gutachten darüber zu erstellen, ob der Kraftfahrer den Unfall hätte bemerken müssen oder nicht. In der neuen Verhandlung berichtete der Kraftfahrzeug-Sachverständige von der Dekra über das Ergebnis seiner Untersuchungen. Bei dem Lieferfahrzeug Modell Sprinter sei der Motor relativ laut und die Fahrerkabine vom Laderaum räumlich getrennt. Dazu habe der Kraftfahrer auch noch Radio gehört. Aufgrund des geringen Schadens sei es nicht zwingend nachweisbar, dass der Fahrer den Anstoß ans Dach habe hören können, sagte er.

Vor Ort habe er festgestellt: "Auffällig ist, dass die Straße keinen gradlinigen Verlauf, sondern einen eher ausgebrochenen Verlauf habe und insgesamt keine ebene Fläche." Wenn man mit dem Fahrzeug über diese unebene Fahrbahn fahre, merkt man jede Bodenwelle und dabei könnten sich auch die Pakete im Laderaum während der Fahrt bewegen. Aufgrund dieser unebenen Fahrbahn komme es zu wahrnehmbaren Wank-Bewegungen. Da der Fahrer seinen Sprinter nicht massiv abgebremst habe, sei nicht zweifelsfrei nachweisbar, dass der Kraftfahrer den Anstoß bemerkt haben müsse. Der Anstoß sei auch eher ein Unterrutschen unter das Dach gewesen.

Der Dekra-Experte kam so abschließend zu seinem Ergebnis, dass der Angeklagte weder optisch, noch akustisch oder fühlbar die Kollision mit dem Dach hätte bemerken müssen.

Eine Odyssee

In seinem letzten Wort erklärte der Kraftfahrer mit Blick auf die Plädoyers: "Ich bin unendlich glücklich und zufrieden." Richterin Nadine Zieher verhängte wegen einem fahrlässigen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht eine Geldbuße in Höhe von 35 Euro, denn im Straßenverkehr gebe es ein allgemeines Rücksichtnahme-Gebot. Vom Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde der Angeklagte vor Gericht indes freigesprochen. Die Verhängung der Geldbuße begründet Richterin Zieher damit, dass es unstreitig sei, dass der Angeklagte rückwärts in die Einfahrt gefahren sei. Der Kraftfahrer habe jedoch von Anfang an abgestritten, dass er etwas bemerkt habe. Der Sachverständige habe jedoch fest gestellt, dass der Anstoß durch die Kunststoff-Aluminium-Verbindung akustisch nicht hörbar und durch die Unebenheiten der Fahrbahn auch nicht taktisch wahrnehmbar gewesen sei. Nach dem langen Rechtsweg (der Unfall war am 27. Juni 2016 passiert) räumte Richterin Zieher gegenüber dem Angeklagten ein: "„Sie haben eine lange Odyssee hinter sich." (töp)