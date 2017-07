Stetten am kalten Markt Entlassfeier am Schulzentrum

Der Abschluss ist geschafft: Bei der gemeinsamen Schulentlassfeier des Stettener Schulzentrums durften am vergangenen Dienstag insgesamt 45 Schüler ihre Abschlusszeugnisse entgegen nehmen. Zum einen legten 17 Hauptschüler der Gemeinschaftschule ihre Prüfung mit Erfolg ab. Zum anderen verabschiedeten Rektor Hans-Jörg Kraus und sein Kollegium die letzte Realschulklasse, deren 28 Schüler nun allesamt die Mittlere Reife in der Tasche haben.

Die Freude und Erleichterung stand den Schülern ins Gesicht geschrieben, als ihnen der Schulleiter und ihre jeweiligen Klassenlehrer vor großem Publikum in der Alemannenhalle ihre Abschlusszeugnisse überreichten. Dabei wurden auch zahlreiche Schüler mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet. Bereits davor hatte der Rektor deutlich gemacht, dass man sich an diesem Abend von "zwei völlig unterschiedlichen Klassen" verabschiede. Da sei zum einen der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule (GMS), der nun flügge werde. Und zum anderen gelte es, sich am Stettener Schulzentrum von der letzten Realschulklasse zu verabschieden: "Ihr seid zwar die letzte Realschulklasse, aber natürlich nicht die Letzten, die das Schulzentrum mit der Mittleren Reife verlassen werden", betonte Kraus und fuhr fort, dass es dies künftig in der GMS geben werde.

Auch wenn sie nun aus der Obhut der Schule entlassen würden und die meisten Schüler auch in naher Zukunft noch unter der Fürsorge ihrer Eltern, eines Lehrmeisters oder einer weiterführenden Schule blieben, so gelte es mit dem bestandenen Abschluss doch, verstärkt Verantwortung für sich selbst und auch in der Gesellschaft zu übernehmen, in der sich zunehmend persönlicher und nationaler Egoismus breitmache. Angesichts des Mottos der Realschüler "Randalemeister – Wir, wer sonst" brachte Kraus seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Schüler hoffentlich nicht den G 20-Gipfel in Hamburg im Auge gehabt hätten.

Eine Zeitung mit den großen Buchstaben habe tagelang nur über die Vandalen berichtet, die alles kurz und klein geschlagen hätten, nicht aber über die sehr mageren Ergebnisse des Gipfels und die Tausenden, friedlichen Demonstranten: "Katastrophen verkaufen sich halt besser", meinte Kraus und ergänzte, dass die Welt zur Seifenoper verkommen sei, in der mittlerweile sogar Präsidenten eine Hauptrolle spielten.

Nicht alleine der Schule könne die Verantwortung dafür übertragen werden, dass heutzutage eine große Unwissenheit über politische Zusammenhänge herrsche. Auch Eltern, Großeltern und die gesamte Gesellschaft seien als Vorbilder gefordert. Nicht zuletzt müssten die Jugendlichen die Verantwortung in die Hand nehmen. "Ihr seid die Zukunft der Gesellschaft. Wer ist dafür verantwortlich, wie es mit Deutschland, mit Europa, mit der Welt weitergeht? Ihr – wer sonst!", so Kraus. Wie er wissen ließ, treten von den 28 Realschülern neun eine Ausbildung an, zwei gehen zum Berufskolleg und 17 besuchen berufliche Gymnasien. Von den 17 Hauptschülern beginnen zwei eine Ausbildung, zehn besuchen weiterführende Schulen, einer absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr und vier streben den Realschulabschluss in der GMS an.

Für den Schulträger, die Eltern, den Förderverein "Freunde des Schulzentrums" und das Kollegium ergriffen Bürgermeister Maik Lehn, Manuela Löffler-Keller, Tanja Boss sowie Nikolaus Megerle und Roman Rebsam das Wort. Unisono beglückwünschten sie die Schüler zum erfolgreichen Abschluss, der eine gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft bilde. Dennoch bleibe es wichtig, weiter in Wissen zu investieren. "Hört niemals auf, neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben und verliert Euer Ziel nicht aus dem Auge", sagte Bürgermeister Maik Lehn. Abschließender Höhepunkt war dann die Ausgabe der Zeugnisse und die Verleihung zahlreicher Preise und Belobigungen, bevor die Schülersprecher Clara Weber und Yannik Cabanillas die vielen Gäste ans große Buffet baten.

Preis und Belobigungen

Folgen Schülerinnen und Schüler erhielten Preise und Belobigungen: Preise Realschule: Clara Weber (1,5), Alina Arnold (1,6), Julia Unrath (1,6), Niklas Goreth (1,7). Belobigungen Realschule: Alina Glückler (1,8), Benedikt Löffler (1,8), Alina Hotz (2,0), Emelie Goreth (2,0), Saskia Merz (2,0), Celina Polifka (2,1), Julian Großmann (2,1), Lena Gess (2,1), Lena Kallies (2,1), Lisa Löffler (2,1). Belobigungen Gemeinschaftsschule: Alessa Mägerle (2,2). Preise für soziales Engagement vom Förderverein "Freunde des Schulzentrums": Yannik Cabanillas und Alessa Mägerle. Mathematikpreis der Sparkasse Stetten a.k.M.: Niklas Goreth, Alina Arnold und Celina Polifka. Englischpreis der Volksbank Stetten a.k.M.: Julia Unrath. Sonderpreise für Fächerübergreifende Kompetenzprüfungen: Niklas Goreth, Benedikt Löffler, Alina Arnold, Lena Gess, Lena Kallies, Lisa Löffler, Alina Glückler, Lea Petruv, Clara Weber, Emelie Goreth und Saskia Merz. (gfe)