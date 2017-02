Stetten am kalten Markt Ein Ehepaar lebt in Frohnstetten für die Kunst

Sie leben Kunst, sie leben in der Kunst und sie leben für die Kunst. Die Rede ist von Albin Oswald und seiner Frau Helga Oswald. Der 78-jährige Restaurator und seine 77 Jahre alte Frau haben ihr Haus in Frohnstetten zur Galerie erklärt.

Die beiden Senioren haben sich viel selbst beigebracht. Besonders Helga Oswald ist als Schülerin ihres Mannes Autodidaktin reinsten Wassers. Das Haus in der Westerstetter Straße spiegelt den Werdegang einer Ehe, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr zu einer künstlerischen Lebensgemeinschaft zweier begabter Menschen entwickelt hat.

Dabei war keinem von beiden das künstlerische Schaffen bis ins hohe Alter in die Wiege gelegt. Albin Oswald stammt aus Frohnstetten. Der Wunsch, ein Kunststudium zu absolvieren, erfüllte sich nie. Frau Helga war Näherin, später Hausfrau. Sie entdeckte ihr Talent eher zufällig. Helga Oswald: "Ich suchte ein neues Hobby. Mein Mann schlug vor, ich solle doch mal etwas malen." Für Albin Oswald stand das Malen und Zeichnen schon als Jugendlicher im Mittelpunkt. Im zur Kunstschau ausgebauten Atelier im Dachgeschoss zeigt Oswald auf das Bild einer Hofansicht. "Ich war 14, als ich das malte." Es ist der Blick durch das kleine Fenster des Plumpsklos des elterlichen Hauses auf den Hof und in den Garten des Nachbarn.

Der Wunsch nach einem Kunststudium erfüllte sich wie gesagt nie. Der Frohnstetter absolvierte eine Maler- und Lackiererlehre bis zur Meisterprüfung und qualifizierte sich später als anerkannten Kirchenrestaurator. Lebenslanges Lernen und die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden, waren seine Pfunde, mit denen er bis heute weiter wuchert. Denn noch sind seine Augen klar und seine Hände ruhig. Beides erlaubt es ihm, künstlerisch aktiv zu sein.

"Künstlerisch aktiv sein" ist ein weiter Begriff, doch er trifft genau das, was Albin Oswald und seine zahlreichen Werke ausmacht. Er malt und zeichnet mit verschiedenen Techniken, immer bereit, Neues auszuprobieren. Die Rahmen für die Bilder, Skizzen, Litografien, Gemälde macht er selbst. Oswald: "Das ist für mich als Restaurator kein Problem." Die handwerklichen Tricks und notwendigen Handgriffe sind die eine Seite des malenden Seniors, seine nach wie vor ungebrochene Kreativität die andere Seite. Wenn er Bekannte mit dem Zeichenstift porträtiert, bekommen sie griechische Züge, sehen auf dem fertigen Werk aus, als ob Kopf und ihr Gesicht als Vorlage für einen antiken Steinmetz gedient hätten. Vieles, was andere zum Fotoapparat greifen lässt, floss und fließt bei Albin Oswald in den Zeichenstift. Kirchenbilder und Altäre waren für ihn in den Jahren der Selbstständigkeit als Kirchenrestaurator die Brotbäume, um den Unterhalt für die inzwischen vierköpfige Familie zu verdienen. Seit 2005 ist Oswald Ruheständler. Sein Kommentar: "Das ist für mich die schönste Zeit des Lebens."

Einblick

Das selbst geplante und großteils eigenhändig gebaute Wohnhaus zeigt überall das Kunstschaffen der Eheleute Oswald. Bilder, Möbel und Skulpturen oder das geschnitzte Prinzessinnenbett sind Blickfänge. Oswald könnte sich vorstellen, dass nach seinem Tod aus dem Haus, wie das "Scharfe Eck" in Fridingen, eine Art Museum werden könnte. Im "Scharfen Eck" lebte und arbeitete der 2002 verstorbene Künstler Hans Bucher. (hps)