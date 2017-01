Stetten am kalten Markt Dreikönig in Nusplingen: Mehr als nur Glühwein und Wienerle

Der Dreikönigstag ist in Baden-Württemberg ein Feiertag. Im Stettener Ortsteil Nusplingen dagegen wurde dieser Tag groß gefeiert: Kaspar, Melchior und Balthasar sind die Schutzheiligen der alten Sankt-Martins-Kapelle in der Mitte des Ortes und der Gottesdienst für die Schutzheiligen findet so traditionell an diesem Tag statt.

"Ich bin 2004 nach Stetten gekommen", erinnert sich Pfarrer Edwin Müller. Und: "Ich war noch nicht richtig im Pfarramt damals, da standen schon die ersten Nusplinger in der Tür", sagt er und beschreibt so die Bedeutung dieses Gottesdienstes. Seitdem sei klar: Erst ist Nusplingen dran, dann geht es für ihn weiter nach Stetten. So auch dies Mal.

Nach dem Gottesdienst saß auch der Pfarrer im Gasthaus "Adler" am Tisch mit Bürgermeister Maik Lehn und zusammen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. "Hier hat fast jeder seinen festen Platz, viele schon seit Jahrzehnten", erläutert Jürgen Klaus, der älteste Sohn der Pächterfamilie. Eine schöne Tradition und davon gibt es an diesem Tag in Nusplingen noch weitere. Der Schultes schreibt so seine Neujahrsgrüße in ein Büchlein, das seit über zehn Jahren genutzt wird. Es ist aber auch noch ein weiteres Büchlein im Umlauf, das bis in die Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts zurückreicht. Die Kladden sind tolle Chroniken. Schon vor dem Krieg hat man im Gasthaus mit dieser Tradition begonnen. Nach dem Bürgermeister sind alle Anwesenden an der Reihe und so wie das Büchlein die Runde macht, tragen sich darin alle Anwesenden mit ihrem Namen ein.

"Die Familien kommen zusammen"

"Früher durften sich nur die Stettener eintragen", schildert das Wirte-Ehepaar Georg und Renate Klaus die Entwicklung über die Jahre und meinen mit Stettenern alle Nicht-Nusplinger. "Irgendwann haben wir aber festgelegt, dass sich alle Besucher an diesem Tag eintragen dürfen", also die Nusplinger ebenso wie die Stettener und die vielen, die extra für diesen Tag auch von auswärts angereist kommen. "Die Familien kommen zusammen, viele bereits seit Langem weggezogene Nusplinger sind an diesem Tag da", berichtet Harald Dreher, der ebenfalls im Gasthaus Adler sitzt.

Ebenso stellt sich aber das Bild im "Sternen" dar, der anderen Wirtschaft im Ort, nur wenige Meter entfernt. Dort haben Familien einen Tisch zum Mittagessen bestellt, als Spezialität gibt es an diesem Tag Wildragout. Viele Kinder sind auch da und spielen in einem Teil der großen Gaststube miteinander. Jede Menge Arbeit für die Wirtsleute, die Georg und Marietta Halder aber gerne machen.

Wienerle mit Brot und Senf, aber ohne Besteck

Im "Adler" erhalten die Gäste zum Aufwärmen nach der Kirche einen Glühwein nach dem Rezept von Renate Müller. Früher brauchte man den zum Aufwärmen, weil die Kirche nicht geheizt war, heute ist es wärmer und der Gottesdienst kürzer. Das warme Getränk ist dennoch beliebt. Danach gibt es Wienerle für alle, eine noch nicht ganz so alte Tradition. Aber auf eines legt die Wirtin Wert: "Seit wir das machen, gibt es die Wienerle mit Brot und Senf, aber ohne Besteck – und das wird auch so bleiben." Den Gästen ist es einerlei, sie genießen Würste und Getränke so wie den ganzen Tag.

Am Stammtisch hockt man noch lange zusammen und als es leerer wird, tauchen nach den Sternsingern auch die Dreikönigs-Musikanten auf, die bisher im "Sternen" Platz gefunden hatten, und tragen sich ins Büchlein ein. Es war eben wieder ein ganz besonderer Feiertag in Nusplingen.