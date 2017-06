Stetten am kalten Markt Dr. Tegtmeyer zieht in Salon Urban

Die Zukunft der ärztlichen Versorgung ist in der Heuberggemeinde derzeit in aller Munde. Spätestens seit sich der Arzt Michael Reichenstein Anfang April in Richtung Schweiz verabschiedet hat und vor wenigen Wochen Berichte kursierten, dass Matthias Grabowski seine Fühler nach Emmingen-Liptingen ausstreckt, schossen die Gerüchte ins Kraut. Doch inzwischen kristallisieren sich Fakten heraus. So bleibt Dr. Martin Tegtmeyer definitiv in Stetten, worüber er im Gespräch mit dem SÜDKURIER nun ganz offiziell informiert hat.

"Ich freue mich, dass die Dinge nun endgültig unter Dach und Fach sind und ich ab dem kommenden Jahr im bisherigen Friseursalon Urban praktizieren werde", meldet Martin Tegtmeyer strahlend. Schon seit Jahren sei klar gewesen, dass die Praxisgemeinschaft ihre bisherigen Räumlichkeiten zum Ende dieses Jahres wegen einer Eigenbedarfskündigung des Besitzers räumen müsse, was schade, aber völlig in Ordnung sei. "Für mich stand schon immer fest, dass ich in Stetten weiter arbeiten will", betont der Mediziner. Insofern habe er seine Fühler schon länger nach passenden Räumlichkeiten ausgestreckt und auch diverse Angebote in Augenschein genommen. Schon unter dem früheren Bürgermeister Gregor Hipp seien erste Gespräche geführt worden, die unter seinem Nachfolger Maik Lehn stets in freundschaftlicher und konstruktiver Weise fortgeführt worden seien. "Allerdings hatte die Gemeinde, außer der ersten Etage des Amtshauses, nichts Passendes zu bieten", sagt Tegtmeyer, weswegen er weiter Ausschau gehalten habe.

"Unter all den Möglichkeiten hat sich der Salon Urban als geradezu ideal herauskristallisiert", berichtet Tegtmeyer, zumal die Räumlichkeiten nach einem Umbau komplett barrierefrei zu erreichen seien. Gemeinsam mit der Familie Urban und Architekt Alois Jung seien die erforderlichen Pläne inzwischen erarbeitet worden, um die notwendigen Genehmigungsverfahren in die Wege zu leiten. Zeitlich stelle das Ganze überhaupt kein Problem dar, sodass Ende des Jahres ein problemloser Übergang von der alten in die neue Praxis erfolgen werde. "Ich freue mich darauf, mit 50 noch mal so richtig durchzustarten", blickt er hoffnungsfroh in die Zukunft.

Während viel Bewährtes auch in Zukunft beibehalten werden soll, biete ein solcher Wechsel natürlich auch die Chance, Dinge die bislang nicht optimal gelaufen sind, künftig zu verbessern, unterstreicht der erfahrene Mediziner.

Dass die bisherige Praxisgemeinschaft nicht weiter betrieben werde, liege vorwiegend an den fehlenden Räumlichkeiten. Während man bislang rund 230 Quadratmeter zur Verfügung hatte, ließen sich solche Räume in Stetten schlicht und einfach nicht finden. Insofern hoffe er, dass auch Matthias Grabowski in Stetten bleibe, sodass man auch zukünftig gut zusammen arbeiten könne. Dann halt in unterschiedlichen Räumlichkeiten. "Alleine könnte ich das Patientenaufkommen auch kaum bewältigen", setzt er auf die weitere Zusammenarbeit.

Darüber hinaus biete eine Praxisgemeinschaft natürlich nicht nur Vorteile, sondern man müsse auch mit den Nachteilen leben, die meist abrechnungstechnischer Natur seien. Zudem gäbe es künftig in der Einzelpraxis mehr Sprechstundenzeit und somit mehr Zeit für den einzelnen Patienten. In aller Ruhe werde besprochen, wie man die Auflösung der Praxisgemeinschaft regle und vorhandenes, nutzbares Interieur aufteile. "Da habe ich keine Sorge, dass das nicht in gutem Einvernehmen geht", ist sich Tegtmeyer sicher.

Am schwierigsten sei allerdings, das Personalproblem zu lösen. Klar sei, dass er nicht alle fünf Beschäftigten mitnehmen könne. "Da die Entscheidung zu treffen, fällt mir unheimlich schwer", zumal man mit allen seit Jahren prima zusammen gearbeitet habe. "Fest steht, dass es mit vorhandenem Personal weiter geht", betont Tegtmeyer. Sofern auch sein Kollege Grabowski definitiv in Stetten bleibe, wie dieser zuletzt habe verlauten lassen, sei sichergestellt, dass niemand auf der Straße stehe.

Unterschiede in der Organisation

Sowohl Ärzten als auch Nichtärzten fällt es schwer, die Begriffe "Gemeinschaftspraxis" und "Praxisgemeinschaft" auseinanderzuhalten. Dabei gilt folgende Definition und es gibt die folgenden neuen Bezeichnungen:

Man spricht seit einiger Zeit von einer Berufsausübungsgemeinschaft, wenn es um eine frühere Gemeinschaftspraxis geht. Der neue Begriff verdeutlicht, dass Gegenstand der Zusammenarbeit die gemeinsame Berufsausübung ist.

Bei der Praxisorganisationsgemeinschaft (früher Praxisgemeinschaft) geht es hingegen nur um die Nutzung gemeinsamer Organisationsstrukturen, aber gerade nicht um eine gemeinsame Berufsausübung. Vielmehr steht die gemeinsame Nutzung von Räumen, Personal und Geräten im Mittelpunkt dieser Form der Zusammenarbeit. Beide Formen sind gesellschaftsrechtlich betrachtet jeweils eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Im Rahmen einer Praxisgemeinschaft führt jeder Arzt seine eigene Praxis. Nur er hat selbst Einblick in die eigenen Umsätze und Gewinne. Bei einer Gemeinschaftspraxis/Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) bedarf es hingegen einer Abstimmung der Gesellschafter, wie die Gewinne zu verteilen sind. Auch ist ersichtlich, was jeder einzelne Arzt für Umsätze erzielt. Vor genau diesen Punkten scheuen sich indessen viele Ärzte und Zahnärzte, sodass die Idee entsteht, dann doch lieber nur eine Praxisgemeinschaft zu gründen. (gfe)