Stetten am kalten Markt Der neue Pfarrer Uwe-Kunkel Reichs stellt sich vor

Große Freude bei der evangelischen Kirchengemeinde: Nur wenige Monate nachdem sich der langjährige Pfarrer Achim Brodback in Richtung Oppenau verabschiedet hat, konnten die Verantwortlichen am vergangenen Sonntag mit Pfarrer Uwe Reich-Kunkel bereits einen Nachfolger präsentieren. Zwar wird der neue Geistliche seinen Dienst in Stetten erst im September antreten, doch stellte er sich im sonntäglichen Gottesdienst seiner künftigen Kirchengemeinde bereits persönlich vor. Beim anschließenden Kirchenkaffee gab es erste Gelegenheit zum gemeinsamen Plausch.

Wie berichtet, wird Uwe Reichs Ehefrau Anja Kunkel parallel die vakante Pfarrersstelle in Meßkirch übernehmen, wobei das Ehepaar seinen Lebensmittelpunkt auf dem Heuberg haben wird. "Der Glaube ist der Anfang aller guten Werke", überschrieb der Kirchengemeinderatsvorsitzende Stephan Spillecke seine, wie er sagte, unbändige Freude darüber, dass die Kirchengemeinde so schnell einen Nachfolger für den vakanten Pfarrersposten präsentieren könne. Im Beisein von Bürgermeister Maik Lehn, Vertretern der katholischen Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara, Mitarbeitern, Erzieherinnen und Kirchengemeinderäten der evangelischen Kirchengemeinde hieß Spillecke den Neuen "ganz herzlich willkommen". Er ließ wissen, dass die Chemie zwischen dem Ältestenrat und dem neuen Pfarrer bereits beim ersten Aufeinandertreffen sofort gestimmt habe und dass man sich nach weiteren Begegnungen und gemeinsamen Begehungen des Pfarrhauses einig gewesen sei, die vakante Pfarrersstelle mit Uwe Reich-Kunkel zu besetzen. "Es ist schön, wieder einen Pfarrer am Ort zu wissen", sagte Spillecke, denn eine Kirchengemeinde brauche einen Hirten, der sie leitet und Gottes Wort predigt.

Auch Pfarrer Uwe Reich machte nach seiner persönlichen Vorstellung deutlich, dass er und seine Ehefrau in den ersten Gesprächen "mit großer Offenheit und Herzlichkeit" empfangen worden seien. "Die Menschen, die beiden Gemeinden und die Landschaft waren uns sofort sympathisch." Mehrfach sei er schon gefragt worden, was ihn nach Stetten am kalten Markt ziehe, gestand er schmunzelnd. Zwar sei das schwer zu beschreiben, doch wenn man in eine Gemeinde erstmals reinkomme, sich die Ortschaft anschaue, erste Begegnungen mit den Menschen habe, dann merke man einfach "es stimmt oder es stimmt nicht".

Sowohl in Stetten als auch in Meßkirch habe man sofort gemerkt: "Das ist was für uns." Er freue sich auf viele Begegnungen und wolle nach seinem Dienstantritt zunächst "viel zuhören und beobachten" und vorwiegend als Ansprechpartner und Begleiter da sein. Alles weitere, auch eine mögliche intensivere Zusammenarbeit zwischen Meßkirch und Stetten, wolle man auf sich zukommen lassen: "Wir werden schauen, was da machbar und sinnvoll ist", sagte er und wünschte alles Gute, bevor beim anschließendes Kirchenkaffee noch so manches Schwätzchen gehalten wurde.

Zur Person

Uwe Reich-Kunkel ist 50 Jahre alt und wohnt mit seiner Ehefrau Anja Kunkel bisher in Meersburg. Er war über vierzehn Jahre Schulpfarrer an der Schule Schloss Salem. Zurzeit ist er dort noch als Internatsleiter der Unterstufe auf der Burg Hohenfels tätig. Im Ehrenamt ist seit 2007 als Notfallseelsorger im evangelischen Kirchenbezirk Überlingen Stockach ebenso tätig, wie er seit 2009 als fachlicher Leiter des Einsatznachsorgedienstes Bodenseekreis (END) aktiv ist und sich dabei um die psychosoziale Nachversorgung für Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen kümmert. (gfe)