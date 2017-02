Stetten am kalten Markt Das "Stettener Sommertheater" ist gesichert

Der Gemeinderat Stetten a.k.M. hat den Vertrag mit dem Theater Lindenhof verlängert und das nächste Theaterspektakel ist für 2019 geplant.

Der bestehende Kooperationsvertrag zwischen der Stetten a.k.M. und dem Theater Lindenhof wird bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Einstimmig stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu. Damit wird die erfolgreiche Zusammenarbeit der Melchinger Theaterprofis und der Stettener Laiendarsteller auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung finden. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 10 000 Euro.



Im Rahmen des 1200-jährigen Gemeindejubiläums wurde 1999 erstmals ein großes Freilichttheater auf dem Rathausplatz aufgeführt. Der Erfolg und die Außenwirkung des damaligen Dorfspiels "Stetten dem Himmel so nah" seien so groß gewesen, dass im Jahr darauf eine Wiederholung erfolgt sei, erinnerte Bürgermeister Maik Lehn, der auch weitere Aufführungen des "Stettener Sommertheater" kurz Revue passieren ließ. So feierten die Theaterleute im Jahr 2003 mit dem Schauspiel "Maientanz" und vier Jahre später mit dem Stück "Der Luftikus – oder die Geheimaktion Natter" gigantische Erfolge.



Das Geheimnis der erfolgreichen Produktionen lag stets darin, dass die Amateurdarsteller stets ein Stück der eigenen Dorfgeschichte zum Besten gaben, wobei die Erstellung des Drehbuches und die Regiearbeit in den Händen der Profis vom Theater Lindenhof lagen. So auch 2011, als mit der Aufführung des Stücks "Mitten im Dorf – oder der Krämer als Eigenbrötler" die Geschichte um das Stettener Kaufhaus Pfeiffer und dessen eigenwilligen Betreiber nachgespielt wurde. Nachdem der Erfolg auch bei dieser Aufführung nicht ausblieb, und weil das Kaufhaus zwischenzeitlich ins Freilichtmuseum nach Neuhausen ob Eck umgezogen war, wurde das Stück ein Jahr später unter großem Anklang auch in Neuhausen gespielt.

Zuletzt sorgten die Stettener dann 2015 mit "Weit vom Schuss – und mittendrin" für viel Furore. "Die Begeisterung unter den Laiendarstellern ist ungebrochen groß", warb das Gemeindeoberhaupt um Zustimmung und klärte auf, dass bei Verlängerung des Vertrages das nächste Sommertheater im Jahre 2019 folgen wird: "Im Rahmen des Vertrages wären dann die Erstellung des Drehbuchs und die Regiearbeit für die Aufführungen abgedeckt."