StettenakM D`Felsadapper-Programm über die närrischen Tage

Der Fasnetsmentig steht unter dem Motto "Bauernhof":

Stetten a.k.M.-Storzingen (gfe) Auch die D`Felsadapper lassen es nach ihrer Teilnahme an diversen Umzügen und Narrentreffen in den letzten Wochen an der Ortsfasnet ordentlich krachen und helfen am Schmotziga zunächst den Stettener Böcken bei der Befreiung der Kinder aus den Kindergärten und Schulen. Um 13 Uhr wird dann der Narrenbaum gesetzt, wozu alle kräftigen und technisch versierten Felsadapper aufgerufen sind. Nachmittags um 14 Uhr steht der Kinderumzug auf dem Programm. Dazu treffen sich alle bei der Weckensteinhalle, wo es im Anschluss Würstchen gibt. Am Fasnetsfreidig bringen die D`Felsadapper ab 13 Uhr das Narrenblatt unters Volk und verkaufen Lose und um 18 Uhr steht im Haus Weckenstein die Frauenfasnet auf dem Programm. Neben lustiger Unterhaltung und vielen Sketchen bewirten die Frauen an der Cocktail-Bar.

Der Nachwuchs steht am Samstagmittag ab 14 Uhr bei der Kinderfasnet in der Weckensteinhalle im Mittelpunkt, bevor um 19.59 Uhr der "Felsadapper-Ball" eingeläutet wird. Unter dem Motto "Bauernhof" wird dann am Fasnetsmentig das Brauchtum in Storzingen gepflegt. Traditionell werden dabei im ganzen Ort Eier und Speck gesammelt, die dann am Fasnetszeischtig ab 14 Uhr beim urigen Specksalat- und Rühreieressen gemeinsam vertilgt werden. Dazu trifft man sich im Haus Weckenstein, bevor die fünfte Jahreszeit am Abend beim Verbrennen der Fasnet mit Litanei beendet wird.