Stetten am kalten Markt Chaos-Tage beim Schülerverkehr

Stetten am kalten Markt

Das Chaos gestern am frühen Morgen am Bahnhof Storzingen muss nach Beschreibung von Augenzeugen sehr groß gewesen sein. Nachdem der Schülerzug von Albstadt nach Sigmaringen seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 bereits drei Mal wegen deutlicher Verspätung aufgefallen war, kam zu der Verspätung von rund zehn Minuten gestern noch ein Totalausfall mit hinzu.

Der Zug blieb im Storzinger Bahnhof stehen. Als Grund nennt ein Bahnsprecher in Stuttgart eine vereiste Weiche in Inzigkofen. Schüler, die sich beim Fahrer vor Ort erkundigt hatten, bekamen die Antwort, es läge ein Motorschaden vor. Nach Aussagen von Eltern, mussten einige besondere Pechvögel unter den Schülern bei deutlichen Minustemperaturen rund eineinhalb Stunden auf den nächsten fahrplanmäßigen Zug warten, um zum Unterricht in die Kreisstadt zu kommen.

Zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember hat die Bahn auf Anweisung des Stuttgarter Verkehrsministeriums den Zusatzschülerzug von Storzingen nach Sigmaringen gestrichen. Jetzt müssen die Kinder und Jugendlichen auf den wenig später fahrenden Zug aus Albstadt warten. Dieser Zug gilt als überfüllt und verspätungsanfällig. Für die Schüler ist das deswegen besonders ärgerlich, weil sie dann in Sigmaringen die Stadtbusse zu ihren Schulen nicht mehr erreichen. Sie kommen deshalb deutlich zu spät zum Unterricht. Besonders betroffen sind Schüler aus der Abiturklasse. Sie müssen bereits jetzt Klausuren schreiben, die in die Abiturnote mit einfließen. Diese Arbeiten beginnen in der ersten Stunde und erstrecken sich über den ganzen Tag. Nicht immer reagieren Lehrer verständnisvoll auf die unverschuldete Verspätung.

Suzan Lorenz berichtet: "Heute gab es wieder eine Verspätung und meine Tochter hatte in der ersten Stunde eine Klausur. Doch sie konnte mich mit dem Handy erreichen, was in Storzingen nicht immer ganz einfach ist." Die Mutter nahm weitere Schüler mit, die deswegen rechtzeitig zum Unterricht kamen. Lediglich einen Schüler konnte sie aus Platzgründen nicht mitnehmen. Er sei, so berichtete die Tochter, völlig außer Atem zur Klausur gekommen und habe trotzdem keinen Zeitbonus bekommen.

Armin Dreher ist Schulwegbeauftragter an der Liebfrauenschule. Er beschreibt den gestrigen Schultag so: "Heute haben mich schon etliche Kollegen angesprochen. Es kann bei einer Ausfallquote von mehr als zehn Schülern pro Klasse, mit 25 bis 30 Jungen und Mädchen, die aus dieser Region kommen, kein geplanter Unterricht stattfinden."

Die Bahn organisierte zwar einen Ersatzbus, doch der reichte nicht aus, um alle Kinder nach Sigmaringen zu bringen. Einige Schüler aus Stetten traten den fünf Kilometer langen Rückweg entlang der stark befahrenen Autostraße an. Offenkundig gab es auch Kommunikationsprobleme zwischen der Bahn und dem Landkreis. Max Stöhr vom Sigmaringer Nahverkehrsamt wirft der Bahn vor, weder das Landratsamt noch die Busfirma Beck über den Zugausfall unterrichtet zu haben, deswegen habe der Kreis keinen Ersatzbus organisieren können.

Der Stuttgarter Bahnsprecher wiederum sagte, der Fahrdienstleiter in Storzingen habe den Dienstweg eingehalten und die Betriebszentrale in Karlsruhe informiert. Wieso das Landratsamt vom Zugausfall nichts erfahren hat, konnte sich der Stuttgarter nicht erklären. Eine grundsätzliche Lösung des Problems zeichnete sich gestern bei keinem der Gesprächspartner ab.

Wie berichtet, hatte es in der vergangenen Woche ein Krisengespräch zum Thema der Schülerbeförderung vom Heuberg in die Kreisstadt gegeben. Das Gespräch wurde vom Ersten Landesbeamten Rolf Vögtle geleitet. Am Tisch saßen Vertreter der Schulen, der Eltern, der Kommunen, der Busunternehmen und die Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmens. Die Sprecherin des Sigmaringer Landratsamtes Sabine Stark sagt auf SÜDKURIER-Nachfrage zu dem Ergebnis des Treffens: "Es wurde vereinbart, dass das Landratsamt auf das Verkehrsministerium des Landes, das den betreffenden Zug gekündigt hat und damit Auslöser der aktuellen Problemlage ist, zugehen und darauf drängen wird, dass das Land eine Lösung sucht, die eine reibungslose Schülerbeförderung von Storzingen nach Sigmaringen garantiert."

In einer Stellungnahme des Verkehrsministeriums hatte ein Sprecher gesagt, das Ministerium werde auf die Bahn zugehen und "mit Nachdruck" die Einhaltung des Fahrplans verlangen. Außerdem sollten Gespräche mit dem Landratsamt geführt werden, mit dem Ziel, die Buszeiten in Zukunft besser auf den Zugfahrplan abzustimmen.

Rückblick

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 war ein zusätzlicher Schülerzug von Storzingen nach Sigmaringen gestrichen worden. Betroffen sind 146 Schüler aus Schwenningen und Stetten a.k.M., die zu Schulen nach Sigmaringen fahren. Seit der Streichung sind sie auf einen wenig später aus Albstadt kommenden Zug angewiesen, der indes nicht nur regelmäßig bereits voll ist, sondern sich auch wiederholt durch Unpünktlichkeit auszeichnet. Die Schüler verpassten deshalb schon mehrfach die Stadtbusse und mussten zur Schule laufen. (hps)