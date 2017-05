Stetten am kalten Markt Bürgermeister sprechen von Bauboom

Auch auf dem Heuberg läuft der Bau von Wohnimmobilien nach wie vor wie geschmiert. Dies machten Stettens Bürgermeister Maik Lehn und seine Schwenninger Kollegin Roswitha Beck anlässlich der Immobilienausstellung der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch in den Räumen der Stettener Bankfiliale deutlich.

Wie die Schwenninger Rathauschefin wissen ließ, sei das Baugebiet "Laubenberger Hof" – das erst vor wenigen Jahren, damals noch gegen den Widerstand ihres Vorgängers, erschlossen wurde – inzwischen nahezu komplett bebaut. "Innerhalb kürzester Zeit wurde dort Häuschen um Häuschen hochgezogen, so dass wir im Moment gerade noch zwei Plätze im Angebot haben", berichtete die Bürgermeisterin. Besonders erfreut zeigte sie sich darüber, dass viele junge Familien aus Schwenningen die Gelegenheit beim Schopfe packten und im Herzen der Gemeinde ihr neues Zuhause gefunden hätten. Nachdem auch im Baugebiet "Hinter der Kirche" nur noch zwei Plätze vorhanden seien, würden derzeit Überlegungen angestellt, neue Bauplätze auszuweisen. "Die Verhandlungen laufen und ich bin zuversichtlich, dass wir bald weiter kommen", sagte Beck.

Aber nicht nur in den Neubaugebieten laufe eine rege Bautätigkeit. Auch innerorts – direkt im Dorfkern – bewege sich vieles. So sei in jüngster Zeit der Abriss von drei alten Gebäuden gefördert worden, an deren Stelle aktuell drei neue Wohnhäuser entstehen. "Auch die werden von jungen Schwenninger Familien gebaut", freute sich Beck. Der Bedarf für neue Plätze sei absolut gegeben und so müsse man möglichst bald nachziehen.

Vor dem Hintergrund der derzeit bereits laufenden Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Frohnstetten West" sowie im Gewann "Birkäcker" in Nusplingen konnte ihr Stettener Kollege hinsichtlich weiterer Plätze bereits Vollzug melden. "Wir haben sowohl im Kernort als auch in den Ortsteilen noch zahlreiche attraktive Bauplätze im Angebot", betonte Lehn. Darüber hinaus würden zunehmend auch private Bauplätze zur Verfügung gestellt, was nicht zuletzt mit den anziehenden Preisen zu tun habe.

Den Bauboom den Roswitha Beck in Schwenningen konstatiert hatte, konnte Lehn für Stetten "nur unterstreichen". War man erst im vergangenen Frühjahr mit der Erschließung des zweiten Bauabschnitts in der Europastraße gestartet, so sei das Gebiet schon fast vollständig bebaut. Nur noch drei Plätze stünden zu Verfügung, wovon einer bereits nachgefragt sei. "Wir sind breit aufgestellt und werden sehen, wo die Reise hingeht", sagte Lehn und ergänzte, dass nicht nur im Neubau Hochkonjunktur herrsche, sondern auch Bestandsimmobilien momentan stark nachgefragt seien. Das konnten die Experten der Sparkasse und der LBS bestätigen.

Zur Ausstellung

Die Ausstellung ist in den kommenden vier Wochen in den Geschäftsräumen der Stettener Sparkasse zu sehen. Entsprechende Broschüren liegen in den Rathäusern in Stetten und Schwenningen bereit. (gfe)